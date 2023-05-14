نشرة أخبار العالم.. تركيا تقرر مصيرها اليوم في الانتخابات العامة.. مقتل قادة بالجيش الروسي على الجبهة بأوكرانيا.. وفلسطين تطالب الجنائية الدولية بتوقيف بن جفير

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

منافسة شرسة|تركيا تقرر مصيرها اليوم.. وآثار زلزال 6 فبراير تطغى على المشهد

فتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها للمواطنين، صباح اليوم الأحد، للتصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي تشهد منافسة شرسة ومفاجأة أيضًا في حال عدم استمرار الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وعد منافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو بإلغاء العديد من السلطات التي حصل عليها أردوغان بعد أن نجا من محاولة انقلاب في عام 2016، موضحة أن الأول مدعوم بتحالف معارضة واسع، ولديه فرصة حقيقية للفوز ووفقًا لاستطلاعات الرأي.

ولضمان فوز تام في الانتخابات الرئاسية، يحتاج الفائز إلى الحصول على أكثر من 50٪ من الأصوات، وإلا فسيتم إجراء جولة الإعادة في غضون أسبوعين وتحديدًا يوم 28 مايو الجاري.

ويحق لأكثر من 60 مليون و697 ألفا 843 ناخبا الإدلاء بأصواتهم، حتى الساعة الخامسة مساءً، على الرغم من أن 1.76 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم بالفعل في الخارج في ألمانيا وفرنسا ودول أخرى - وهو رقم قياسي وسط إقبال كثيف بنسبة 53 ٪.

وأشارت الإذاعة البريطانية، إلى أنه بالنسبة للناجين الذين تضرروا من زلزال 6 فبراير، فإن التصويت سيكون صعبًا، لأن العديد منهم تركوا منازلهم ولا يمكنهم التصويت إلا في الأماكن التي تم تسجيلهم فيها، موضحة أن آثار الكارثة طغت على الحملة الانتخابية وأصبحت في المرتبة الثانية بعد الاقتصاد كقضية رئيسية.

التحقيق في منشورات ضد محرم إينجه.. و17 اعتقالًا في تركيا



أدلى مكتب المدعي العام في أنقرة ببيان بشأن التحقيق، الذي تم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد رئيس حزب الدولة محرم إينجه ، وفق ما ذكرت صحف تركية.

وذكر البيان الذي أدلى به مكتب المدعي العام أنه تم اعتقال 17 مشتبهاً بهم، وتم طلب مذكرات توقيف بحق 4 من المشتبه بهم الموجودين في الخارج.

وقبيل بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المنعقدة اليوم، والتي تعد الأشد تنافسا حسب المراقبين، جاء إعلان المرشح الرئاسي عن حزب الدولة محرم إنجه انسحابه من السباق.

ودعا إنجه الناخبين الأتراك إلى التصويت لفائدة حزبه حزب الدولة ، من أجل دخول البرلمان، بينما تشتد منافسة محمومة بين المرشحين.

ويأتي هذا الانسحاب فيما تشير استطلاعات الرأي إلى عدم قدرة أي من "تحالف الجمهور" الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الحاكم، أو تحالف المعارضة على حسم الأغلبية في الانتخابات البرلمانية.

ووافق محللين فإن ترشح إنجه كان يضعف من حظوظ المعارضة، وأن انسحابه قد يسهم في رفع حظوظها التنافسية.

موسكو تعلن مقتل قادة في الجيش الروسي على الجبهة بأوكرانيا

أفادت وكالة أنباء أسوشيتيد فرانس برس في نبأ عاجل أن موسكو أعلنت مقتل قيادات من الجيش الروسي علي الجبهة.

وجاء في النبأ العاجل، موسكو تعلن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا.

وأصيب ما لا يقل عن 21 شخصًا في الهجمات الروسية على المنطقة الغربية الأوكرانية، وفقًا لمسئولين محليين أوكرانيين اليوم، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وزعم نائب رئيس الإدارة العسكرية سيرهي تيورين أن روسيا هاجمت مرة أخرى خميلنيتسكي بطائرة مسيرة قصفت إحدى منشآت البنية التحتية الحيوية في المنطقة الواقعة خارج المستوطنات.

وقال تيورين إن هناك بعض الأضرار التي لحقت في الهجوم، حيث تضررت المؤسسات التعليمية والطبية والثقافية والمباني الإدارية والمنشآت الصناعية والمباني السكنية.

بينما قال سلاح الجو الأوكراني، إن نظام الدفاع الجوي التابع له اعترض 17 طائرة مسيرة روسية من أصل 21.

نتنياهو يعلق على تهدئة غزة: أعداؤنا يعلمون أننا سنصل في أي وقت

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد على انتهاء العملية العسكرية ضد غزة واتفاقية وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع حكومة الاحتلال في الكنيست: الليلة الماضية أنهينا بنجاح القتال خمسة أيام ضد الجهاد الاسلامي".

وأضاف: "لقد حققنا المبادرة والردع المتواصلين ، وأحبطنا رأس التنظيم بأكمله وألحقنا أضرارًا بالمعدات القتالية التي عرضت أمن إسرائيل للخطر".

وبجسب وسائل الإعلام العبرية، فقد أشار نتنياهو إلى إيران وقال: من يحاول إلحاق الأذى بنا سوف يلطخ بالدماء. أعداء إسرائيل في غزة وغير غزة يعلمون اننا سنصل في اي وقت".

وتوصلت حركة الجهاد الإسلامي في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، توسطت فيه مصر.

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار، بعد 5 أيام من العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد 33 شخصا (بينهم 6 أطفال و3 سيدات)، وأكثر من 150 جريحا، وفي المقابل واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على إسرائيل، حيث تسببت في دمار بعض المنازل، وأدت إلى مقتل إسرائيلي.

وبحسب التقارير العبرية ، قدمت مصر اقتراحا جديدا للتهدئة في غزة ، يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم، ويشمل أيضا وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، ووقف استهداف الأفراد.

كما ورد أن الاقتراح يتضمن وقفة إنسانية لفتح معبري بيت حانون وكرم أبو سالم وإدخال معدات طبية إلى القطاع.



فلسطين تطالب الجنائية الدولية بتوقيف بن جفير

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة جلب وتوقيف وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير.

وأدانت وزارة الخارجية تصريحات الوزير الإسرائيلي المعروف انه يدق طبول الحرب بدعواته التحريضية لمزيد الاغتيالات في الضفة ومطالباته لشن عدوان دموى.

وقالت الخارجية الفلسطينية في البيان “إن دعوات الفاشي العنصري بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين”.

وتابعت: “ما هو هدف أية عملية عسكرية احتمالية في الضفة الغربية إن لم تكن القتل والدمار وسفك الدماء وهدم المنازل وترويع السكان، إذا لم يكن الخراب واستباحة الحق في الحياة والقانون الدولي، إذا لم يكن تجسيد الاحتلال والاستيطان والأبرتهايد”.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن مطالبة بن غفير بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون.

وطالبت فلسطين الدول والمجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير بمقاطعته وملاحقته قضائيا ، وتطالب الجنائية الدولية اصدار مذكرة جلب وتوقيف بحقه.