عملية جراحية ناجحة لـ محمد فوزي حارس الإسماعيلي

أجرى محمد فوزى حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي عملية جراحية ناجحة فى الغضروف منذ قليل.

وتعرض محمد فوزي إلى إصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه أمس أمام الزمالك وخرج على إثرها من المباراة ولم يستكلمها .

وقال مجدي الباز طبيب فريق الإسماعيلي إن الحارس محمد فوزي من المنتظر عودته للملاعب بعد ثلاثة أسابيع من إجراء جراحة قطع الغضروف الخارجي للركبة اليمنى عقب تنفيذ برنامج التأهيل.

ونجح الإسماعيلي في الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.