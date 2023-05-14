عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. عرض مغري لـ محمد الشناوي في الدوري السعودي.. الآمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والترجي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

أحمد حسن: أهلي جدة مهتم بالحصول على خدمات محمد الشناوي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، رغبة أهلي جدة التعاقد مع حارس مرمى الأهلي المصري، محمد الشناوي.

 

وكتب عبر فيسبوك: “أهلي جدة مهتم بالحصول على خدمات محمد الشناوي في الموسم المقبل”.

 

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في حضور الجمهور لقاء الإياب بين الأهلي والترجي.

وكشف أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، في تصريح على لسان رئيس استاد القاهرة ، أن الجهات الأمنية أرسلت خطاب لهيئة الاستاد، لتؤكد موافقتها على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة العودة بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ميدو يعلق على إصابة الونش: ضربة كبيرة لنادي الزمالك ومنتخب مصر

علق أحمد حسام ميدو، على إصابة لاعب الزمالك محمود حمدي الونش، عبر حسابه الشخصي على تويتر. 

وكتب في تغريدة: "ألف سلامه عليك يا ونش إصابة الونش ضربة كبيرة لنادي الزمالك ولمنتخب مصر..ان شاء الله ترجع أقوى من الأول".

 

تغمده الله برحمته.. هاني حتحوت ينعي شقيق النائب محمد أبو العينين

قدم الإعلامي هاني حتحوت، العزاء للنائب محمد أبو العينين، في وفاة شقيقه المهندس أحمد أبو العينين.

وكتب: "خالص العزاء للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في وفاة شقيقه أحمد أبو العينين مدير عام  سيراميكا كليوباترا، تغمده الله برحمته وعفوه. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".

الاهلى المصري الأهلي والترجي الدوري السعودي حمدي الونش وسائل التواصل الإجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

شروط للمصريين..السعودية تحدد قواعد جديدة للمقيمين فيها

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

ترشيحاتنا

اعتراف صادم.. الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية بكارثة

دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. اعرف أفضل 20 صيغة تحقق المستحيلات

هزيمة وشيكة.. أمريكا تقع في خطأ فادح ضد روسيا

زلزال قوي يضرب روسيا .. تفاصيل

الاستخبارات البريطانية: القوات الروسية في أوكرانيا ضعيفة وذات معدات قديمة

موجة استثنائية ذروتها الأربعاء|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء.. هذا عدد جماهير مباراة الأهلي والترجي

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. ما علاقة هند عاكف؟.. فيديوجراف

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ