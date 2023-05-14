موجز السوشيال ميديا.. عرض مغري لـ محمد الشناوي في الدوري السعودي.. الآمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والترجي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، رغبة أهلي جدة التعاقد مع حارس مرمى الأهلي المصري، محمد الشناوي.

وكتب عبر فيسبوك: “أهلي جدة مهتم بالحصول على خدمات محمد الشناوي في الموسم المقبل”.

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في حضور الجمهور لقاء الإياب بين الأهلي والترجي.

وكشف أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، في تصريح على لسان رئيس استاد القاهرة ، أن الجهات الأمنية أرسلت خطاب لهيئة الاستاد، لتؤكد موافقتها على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة العودة بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

علق أحمد حسام ميدو، على إصابة لاعب الزمالك محمود حمدي الونش، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب في تغريدة: "ألف سلامه عليك يا ونش إصابة الونش ضربة كبيرة لنادي الزمالك ولمنتخب مصر..ان شاء الله ترجع أقوى من الأول".

قدم الإعلامي هاني حتحوت، العزاء للنائب محمد أبو العينين، في وفاة شقيقه المهندس أحمد أبو العينين.

وكتب: "خالص العزاء للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في وفاة شقيقه أحمد أبو العينين مدير عام سيراميكا كليوباترا، تغمده الله برحمته وعفوه. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".