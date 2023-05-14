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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار عنيف يتسبب في إجلاء آلاف السكان في ميانمار

صدى البلد

أجلت ميانمار آلاف الأشخاص إلى الأديرة والمعابد والمدارس، بحثًا عن ملاذ هروبا من عاصفة قوية دمرت أسطح المباني وقتلت ثلاثة أشخاص على الأقل.

قالت إدارة الأرصاد الجوية في البلاد إن إعصار موكا وصل إلى اليابسة بالقرب من بلدة سيتوي في ولاية راخين اليوم الأحد بسرعة رياح تصل إلى 130 ميلا في الساعة.

وقال مكتب الإعلام العسكري في ميانمار إن العاصفة دمرت المنازل والبنية التحتية للكهرباء وأعمدة الهاتف المحمول والقوارب وأعمدة الإنارة في بلدات سيتوي وكياوكبيو وجوا.

 وقالت إن العاصفة مزقت أيضا أسطح المنشآت الرياضية في جزر كوكو ، على بعد 260 ميلا جنوب غرب أكبر مدينة في البلاد ، يانغون.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشوارع والطوابق السفلية للمنازل في مناطق سيتوي المنخفضة قد غمرت بالمياه ، بالإضافة إلي أن جزء كبير من المنطقة معزول عن خدمات الهاتف والإنترنت.

تم إجلاء أكثر من 4000 من سكان سيتوي البالغ عددهم 300000 إلى مدن أخرى ، ولجأ أكثر من 20000 شخص إلى الأديرة والمعابد والمدارس على أرض مرتفعة في المدينة.

وتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات نتيجة العاصفة، حيث أعلن فريق إنقاذ من ولاية شان الشرقية على صفحته على فيسبوك أنه انتشل جثث زوجين دفنوا عندما ضرب انهيار أرضي منزلهم في بلدة تاشيليك. 

وأفادت وسائل إعلام محلية أن رجلاً سحق حتى الموت عندما سقطت عليه شجرة في بلدة بيين أو لوين في منطقة ماندالاي الوسطى.

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