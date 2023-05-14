مصطفى بكري ينعى الراحل أحمد أبو العينين بكلمات مؤثرة

نعى الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، أحمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا الذي وافته المنية صباح اليوم.

وكتب: “رحم الله الأستاذ أحمد أبو العينين شقيق السيد محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب . الإنسان، الخلوق ، المتسامح ، طيب القلب ، الذي كان سندا لشقيقه وشقيقته الحاجه سميه في متابعة أحوال الفقراء في جمعية أبو العينين التي ترعي آلاف الأسر في الجيزة والبلاد بطولها وعرضها. العزاء للسيد وكيل مجلس النواب وللأسرة جميعا في الفقيد الغالي”.

وكان قد توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم المغفور له بإذن الله، أحمد أبوالعينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وتشيع جنازة أحمد أبو العينين بعد غد الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.. ويتم تلقي العزاء الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتقدَّم العاملون بقنوات وموقع صدى البلد الإخباري، بالعزاء للنائب محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الإدارة، وللأستاذ طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة وللحاجة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".