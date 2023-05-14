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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية .. أقمت علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة هل يغفر الله لي ؟..لمن يعيش فى حزن وكرب عليك بمفاتيح الفرج السبعة..دعاء النبي فى صلاة الفجر

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية. 

هل دعاء الأم على أبنائها وقت الغضب مستجاب؟.. أمين الفتوى يجيب

 

أقمت علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة هل يغفر الله لي ؟ ..شاهد رد الإفتاء

 

شرط واحد لأداء الحج أو العمرة عن المتوفي .. الإفتاء توضحه

 

إذا سرحت في الصلاة هل أعيدها؟.. الإفناء تجيب

 

دواء سحري يجعل قلبك مطمئنا.. داوم عليه يريح بالك ويشرح صدرك

 

دعاء الخروج من المنزل كل يوم للعمل .. ردده صباحا يحفظك ويحيمك

 

لمن يعيش حالة حزن وكرب.. عليك بـ مفاتيح الفرج السبعة

 

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

هل دعاء الأم على أبنائها وقت الغضب مستجاب شرط واحد لأداء الحج أو العمرة عن المتوفي دعاء الخروج من المنزل كل يوم للعمل دعاء النبي فى صلاة الفجر

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