مصطفى محمد يرفض المشاركة مع نانت بسبب ارتداء شارات دعم المثليين

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن السبب وراء عدم مشاركة مصطفى محمد في مباراة اليوم، مع نانت.

وكتب نقلاً عن شبكة RMC العالمية أن مصطفى محمد رفض المشاركة مع نانت في مباراة تولوز اليوم بسبب ارتداء شارات لدعم المثليين.

وخسر فريق نانت بثنائية نظيفة أمام ستراسبورج، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاءت ثنائية فريق ستراسبورج عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ثم حبيب ديارا في الدقيقة 47.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد منذ بداية اللقاء كأساسي قبل مغادرته في الدقيقة 60.