السفير الهندي يقدِّم شكر حكومة بلاده لمفتي الجمهورية على زيارته الأخيرة

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ظهر اليوم الأحد، أجيت جوبتيه، سفير جمهورية الهند في القاهرة، الذي حضر لتقديم ثناء حكومة بلاده على خلفية زيارة فضيلة المفتي للهند الأسبوع قبل الماضي.

وفي مستهل الزيارة أبلغ المفتي، "أجيت جوبتيه" عميقَ شكره للسفارة الهندية في القاهرة؛ لحسن الترتيب للزيارة والعمل على نجاحها، مؤكدًا أنَّ زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للهند، فتحت آفاقًا كبيرة من التعاون والزيارات المتبادلة للجانبين في مختلف المجالات، وكانت حافزًا كبيرًا إلى القيام بهذه الزيارة المهمة.



كما أعرب المفتي عن امتنانه للتفاعل الكبير الذي لاحظه في كافة اللقاءات التي حضرها مع القادة الدينيين والمجلس الهندي للعلاقات الثقافية، وكذلك شمول الزيارة بتغطية كبيرة من وسائل الإعلام الهندية المسموعة والمقروءة والمرئية.

وتحدث المفتي عن محاضرته في جامعة أليجرا الهندية، والتفاعل الكبير الذي شهدته المحاضرة من قِبل الطلبة وأساتذة الجامعة، وكذلك سعادته بزيارته لتاج محل، التي أكَّد فيها على احترام الإسلام للتراث الإنساني والحضارة الإنسانية، وأن الإسلام حريص على الحفاظ على هذا التراث.

وقال مفتي الجمهورية: إنَّ هناك قواسمَ مشتركة بين البلدين نستطيع أن نلاحظها من الوهلة الأولى، خاصة في وجود التنوع الديني والعِرقي والعيش المشترك في كلا البلدين، مشيرًا إلى أنَّ الإسلام حريص على حثِّ أتباعه للاندماج الفعَّال في مجتمعاتهم مع الحفاظ على خصوصيتهم الدينية.

كما أوضح المفتي أنَّ التجربة الهندية تشبه إلى حدٍّ كبير التجربة المصرية في التعايش بين أبناء الوطن الواحد، وهو الأمر الذي أكَّده دستور 1923 وما تلاه من دساتير، مؤكدًا أنَّ زيارته للهند كانت بداية طيبة لمزيد من التعاون والزيارات المستقبلية للهند وتعميق العلاقات الدينية والثقافية والسياسية بين البلدين.

من جانبه قدَّم أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، شكر بلاده لفضيلة المفتي، على نجاح الزيارة، كما أشاد باللقاءات التي عقدها المفتي ومحاضراته التي ألقاها وتصريحاته التي تركت أثرًا إيجابيًّا لدى الشعب الهندي، مشيرًا إلى أنَّ العلاقة بين مصر والهند هي علاقة خاصة وفريدة من نوعها تحمل طابعًا تاريخيًّا منذ عهد الفراعنة، واستمرَّت على مرِّ العصور، وبعد الاستقلال تعمَّقت العلاقة أكثر بين مصر والهند.

كما أشاد السفير الهندي، بخطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة المفتي في أكبر مساجد الهند، والتي أكَّد فيها على أهمية العيش المشترك، وقال "جوبتيه" إنها رسالة مهمة ليس للهند فحسب، ولكن للعالم أجمع، مؤكِّدًا أنَّ مصر والهند من الدول التي تلعب دَوْرًا مهمًّا في استقرار منطقتيهما لنشر الوسطية والاعتدال.

وفي نهاية اللقاء أعرب السفير الهندي، عن تمنياته بأن تستمر الزيارات والتعاون بين دار الإفتاء المصرية وجمهورية الهند.