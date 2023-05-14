ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية خاصة، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الأحد، أضخم مصنع لإنتاج البطاطس نصف المقلية في الشرق الأوسط بمنطقة شرق العوينات بطاقة 20 طنا في الساعة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من كبار الدولة.

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وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مخزون المياه الجوفية يتم التعامل معه طبقا للمعايير العالمية منعا للهدر، مشيرا إلى أنه لا بد من التأكد من استخدام نظم الري الحديثة في جميع الزراعات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية موسم حصاد القمح، بشرق العوينات، وافتتاح مصنع لإنتاج البطاطس، إن نظم الري الحديثة لا بد من اتباعها، وذلك منعا لهدر المياه.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نحرص على تحقيق أقصى استفادة من المياه المتاحة بنظم ري حديثة، ونستهدف زراعة 700 ألف فدان في منطقة توشكى، والتي تساوي مساحة محافظتين، والمليون فدان في شرق العوينات وتوشكى تعادل 3 محافظات”.