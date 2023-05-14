برلماني يثمن قرار مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني

أشاد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بتلقي مقترحات ومشاركات المصريين بالخارج، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمقترحات.

وقال "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بالمصريين في الخارج، مؤكدا أنهم على رأس أولويات القيادة السياسية الحكيمة، لذلك كانت مشاركتهم في الحوار الوطني حتمية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب: "الحقيقة أن القيادة السياسية تولي أهمية غير مسبوقة بالمصريين في الخارج، ولا يمر محفل سياسي أو أمر يتعلق بحاضر مصر أو مستقبلها إلا وكان للمصريين في الخارج دور فيه".

وتابع النائب طه الناظر: "في البرلمان ممثلين عن المصريين في الخارج، وفي كل لقاءاته التي يجريها في الخارج يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الإلتقاء بالمصريين في الخارج، والإستماع إليهم، وحل مشاكلهم، ليقينه أن المصريين في الخارج مصدرا رئيسيا للاقتصاد المصري، وهم المصدر الأول للعملة الصعبة في مصر، بالإضافة إلى أن العديد منهم لامعين، أو حققوا شهرة واسعة ووصلوا إلى مناصب رفيعة في مختلف دول العالم، لذلك كانت مشاركتهم في الحوار الوطني ضرورية".