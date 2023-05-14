سامح فوزي يطالب بالإسراع في إنشاء مفوضية مواجهة التمييز

أكد الدكتور سامح فوزي، الكاتب وكبير باحثين بمكتبة الإسكندرية على أهمية الإسراع بإنشاء مفوضية مواجهة التمييز باعتبارها استحقاق دستوري حسب المادة (53) من دستور 2014.

جاء ذلك خلال جلسة مواجهة التمييز في سياق لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي بالحوار الوطني.

وأشار سامح فوزي إلى أن التمييز متعدد الأشكال بعضه قانوني وسياسي، وبعضه اجتماعي وثقافي، فضلا عن ممارسات إدارية دون سند قانوني، لافتا إلى أن المفوضية المراد إنشاؤها لها ثلاثة أدوار تثقيفي، ومراجعة القوانين والسياسات العامة، وتلقي شكاوي المواطنين بشأن ما يتعرضون لها من تمييز، والتحقيق فيها.

وأكد فوزي، أن المفوضية يجب أن تكون مستقلة، يرأسها شخص محايد يعين بقرار من رئيس الجمهورية، غير قابل للعزل خلال فترة ولايته، وأن تمتلك الكادر الإداري الذي يساعدها على أداء رسالتها ليس فقط في المدن، ولكن أيضا في الأقاليم والقرى.

وأضاف فوزي، أن المفوضية يجب أن تتمتع بحرية العمل، والتعاون الجاد من قبل الجهاز الاداري، ويكون لها الحق في مخاطبة النيابة العامة فيما يتوفر لديها من وقائع تنطوي على تمييز، أو أن تنشأ نيابة تختص بمواجهة التمييز، وإرسال تقارير إلى البرلمان بشأن التزام الجهات التنفيذية بمخرجات المفوضية.

واختتم فوزي، قائلا إن هناك مؤسسات كثيرة غير فاعلة، وبالتالي ينبغي أن نعمل على أن تكون مفوضية مواجهة التمييز فاعلة، ونشطة، وألا تحاكي تجربة ديوان المظالم التي تعثرت في السبعينيات لغياب الصلاحيات والمساندة السياسية.

جلسة حقوق الإنسان