الإبقاء على القائمة المطلقة المغلقة.. أبرز توصيات الحرية المصري بجلسة الحوار الوطني

شارك الدكتور أحمد ادريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصري، بجلسة الحوار المنعقد بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، كما قام بتقديم ورقة عمل مقدمة من الحزب فيما بخص المحور السياسي.

وقال امين تنظيم الحزب، "يشرفني أن نشارك في ذلك الحوار الوطني الجاد والمخلص مع ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة التيارات المختلفة للوقوف على المشكلات الحقيقية التى تعيق اثراء الحياة السياسية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، خاصة ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة".

وأوضح ادريس، أن مناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وتحديدا قانون مجلس النواب، يهدف إلى الوصول للمستهدف الأساسي للحوار الوطني وهو المواطن، ولذلك تقدم الحزب ببعض المقترحات والملاحظات من أجل تحقيق هذا الهدف، وجاءت الملاحظات على النحو التالي:

•انشاء لجنة لمراجعة الدستور ليكون مواكب مع الجمهورية

الجديدة , ووجود بعض التوصيات منها:

•الإبقاء على القائمة المطلقة المغلقة75% والفردي25

% لأنها ترسخ فكرة المؤسسية و تواجد أحزاب تدافع

عن أفكار وليس مصالح شخصية.

-للحزب رؤية وطرح في تعديل عدد النواب من568

لتصبح 700 عضو وذلك نظرا للزيادة السكانية بمعدلات

تخطت11%

عدد السكان في2020 99810019

عدد السكان فى2023 104750000

ونحن نتحدث عن انتخابات في عام2025 هذه الزيادة لتتناسب مع عدد السكان , ولتتضمن تمثيل نيابي أوقع.

-رفع سن الشباب الى45سنة وذلك لارتفاع متوسط الأعمار

خاصة وأن الاتجاه العام لزيادة سن المعاش الى65سنة.