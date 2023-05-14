عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث تتخذ الدولة جهوداً كبيرة لترشيد استخدامات المياه ، نظراً لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه للتوسع في عمليات التنمية الشاملة فقد استندت الرؤية المائية لمواجهة الاحتياجات المائية المتزايدة حتى عام 2050.

شاهد الفيديو:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة في منطقة شرق العوينات عن طريق استخدام طرق الري الحديثة والحفاظ عليها دون هدر.

هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه:

  • المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس .
     
  • المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من أخطار السيول.


تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية .

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

أنا حر.. رسالة غامضة لـ نجم الزمالك تثير التكهنات

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

موضوعات متعلقة

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

ترشيحاتنا

خادم الحرمين الشريفين يرسل رسالة عاجلة إلى الرئيس العراقي

أول تعليق من كليتشدار أوغلو بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

متي تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ .. ضابط استخبارات أمريكي يجيب

أخبار الأهلي|عرض سعودي لـ الشناوي.. أزمة بسبب رحيل سافيو.. ومصير استئناف كهربا

انتخاب محرم هلال رئيساً لاتحاد المستثمرين

بيان عاجل من الكرملين بشأن الاتفاقية بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة تنمية بشرية تكشف طرق التعامل مع الشخص المتطفل

الصحة والتجميل.. طريقة عمل بودرة قشر الرمان في المنزل

البوستر الرسمي .. وضع اللمسات النهائية على السجادة الحمراء لمهرجان كان

عجوز بريطانية تحقق حلم حياتها الخطير داخل السيرك |شاهد

فيديو

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. ما علاقة هند عاكف؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ