افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث تتخذ الدولة جهوداً كبيرة لترشيد استخدامات المياه ، نظراً لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه للتوسع في عمليات التنمية الشاملة فقد استندت الرؤية المائية لمواجهة الاحتياجات المائية المتزايدة حتى عام 2050.

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة في منطقة شرق العوينات عن طريق استخدام طرق الري الحديثة والحفاظ عليها دون هدر.

هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه:

المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس .



المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من أخطار السيول.



تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية .