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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يكتسح إيفرتون بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

صدى البلد

اكتسح فريق مانشستر سيتي، نظيره إيفرتون، بثلاثية نظيفة، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاءت اهداف فريق مانشستر سيتي عن طريق جوندوجان في الدقيقة 37، وهالاند في الدقيقة 39، من الشوط الأول، بينما سجل جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة 51.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: 


حراسة المرمى: إيدرسون 
الدفاع: ووكر - دياز - أكانجي - لابورت 
الوسط: روديجو - جوندوجان - رياض محرز.
الهجوم: ألفاريز - فودين - إيرلينج هالاند

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة.

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