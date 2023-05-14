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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام التركي: أردوغان يتفوق بنسبة 55.67% على كليجدار أوغلو

صدى البلد

أفادت تقارير الإعلام الرسمي في تركيا بتقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نتائج الانتخابات بعد فرز ربع الأصوات على منافسه الاقرب المعارض كليجدار أوغلو 

وأكدت التقارير الرسمية أن أردوغان يحصل على 55.67 % من أصوات الناخبين وكليجدار أوغلو على 37.41 % بعد فرز 15 % من أوراق الاقتراع

وبدأت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رفع حظر النشر عن النتائج الأولية للانتخابات بدءا من الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي

ووعدت الهيئة العيا للانتخابات في تركيا بإعلان النتائج الأولية ليلاً، مشيرة إلي أنه يجب نشر النتائج النهائية في 19 مايو في الجريدة الرسمية.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على 50 في المائة من الأصوات، فسيتم إجراء جولة ثانية في 28 مايو.

 

أردوغان اصوات الناخبين اعلان النتائج الاقتراع الانتخابات

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