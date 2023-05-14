سياحية علاجية.. خبير: برج العرب منطقة واعدة استثماريا وواجهة للباحثين عن الشفاء

أكد أحمد جنيدى الخبير الفندقي ان منطقة برج العرب من المناطق الصاعدة الواعدة استثماريا وتكنولوجيا وتستقطب الكثير من السياحة ولاسيما السياحة العلاجية والسياحة الرياضية .

واضاف فى تصريح خاص الى ان منطقة برج العرب بما تتميز به من مناخ وطقس معتدل بلا رطوبة يجعلها جاذبة للكثيرين من المرضى الباحثين عن الشفاء خاصة أمراض العظام والمفاصل .

مضيفا : كما ان ستاد برج العرب جعل كثير من الفرق الاجنبية والمحلية يتجه نحو المنطقة والتى تتميز بمناخها المميز دائما .

وأشار إلى أن برج العرب منطقة صناعية تتميز بالتقدم التكنولوجى والدولة تمنحها اهتماما خاصا وخلال السنوات القليلة القادمة سوف تكون واجهة للكثيرين .

وقال أن هناك بعض شركات الطيران الكبرى تتعاقد مع عدد من الفنادق بالمنطقة وهو ما يحقق حركة مستمرة