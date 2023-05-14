عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مقتل آلاف الأمريكيين.. مناشدة عاجلة من بايدن لـ الكونجرس

جو بايدن
جو بايدن

حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتخاذ الكونجرس إجراءات تشريعية لتشديد الرقابة على الأسلحة بعد تزايد حوادث إطلاق النار التي تودي بحياة عشرات الآلاف سنويا.

وكتب بايدن في مقال لصحيفة “يو إس إيه توداي”، أنه تجاوز الرؤساء الآخرين في عدد الإجراءات المتخذة للحد من العنف المسلح في البلاد.

واضاف: "لإمكاناتي حدود، ويجب على الكونجرس أن يتخذ من جانبه خطوات مناسبة، تشمل فرض حظر على الأسلحة الهجومية، وتقييد عمليات البيع في المتاجر، وإلزام حملة الأسلحة بتخزينها بشكل آمن، وفحص السجل الشخصي للمشترين قبل البيع”.

وتابع: "نحن بحاجة أيضا لاتخاذ المحافظين والمشرعين في الولايات لمزيد من الخطوات في هذا الاتجاه".

مستشارة أوباما: الجمهوريون يحاولون خنق بايدن

بايدن يكشف آخر تطورات المحادثات مع الكونجرس بشأن سقف الدين

واستشهد بايدن ببيانات المنظمة غير الحكومية "Gun Violence Archive"، التي تشير لوقوع أكثر من 650 حادثة إطلاق نار مختلفة في الولايات المتحدة على مدار الـ 12 شهرا الماضية، أودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص.

وكتب: أن غالبية الأمريكيين، ومالكي الأسلحة، يطالبون الكونغرس باتخاذ خطوات ملموسة للحد من العنف المسلح، لكن الكثير من الجمهوريين يراعون مصالح مصنعي الأسلحة، أكثر من مصالح ناخبيهم".

بايدن الكونجرس الأسلحة جو بايدن الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق دار مسنين عبلة الكحلاوي.. وابنة الداعية تكشف آخر التطورات| فيديو

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

قرار عاجل في الأهلي ضد المدير الفني لقطاع الناشئين

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

موضوعات متعلقة

بعد فرز نصف الأصوات.. أردوغان يتقدم على كليتشدار بفارق كبير

زيلينسكي ينسي هاتفه المحمول في برلين.. تفاصيل

بيان عاجل من حزب أردوغان بشأن تقدم مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة

حزب العدالة والتنمية يعلن تصدر أردوغان انتخابات الرئاسة التركية

السودان.. البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

اشتباه بوجود قنبلة.. إخلاء مقر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في أنقرة

لمساهمته في "توحيد أوروبا".. زيلينسكي يتسلم جائزة شارلمان خلال زيارته ألمانيا

بعد فرز 40% من الأصوات.. أردوغان يحصل على 52.70% وكليتشدار 41.39%

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية.. عمدة العاصمة التركية أنقرة يعلن تقدم كليتشدار أوغلو على أردوغان

أقل من 100 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة بالشارع المصرى

تشكيل برشلونة لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

أحمد صبري يقدم واجب العزاء لأسرة النائب محمود بكري |فيديو

مع اقتراب عيد الأضحى|خطى سريعة للدولة من أجل توفير اللحوم بأسعار مخفضة

بعد أزمة حسن شاكوش .. 6 خطوات ضرورية لانهاء علاقة عاطفية بسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبكاء واللطم والصراخ.. قصة تريند البلوجر لمى الأصيل وباسل خير

غير البشرة والتجميل .. حمض الهيالورونيك يعالج هذا المرض المؤلم

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

كيت وينسلت تلفت الأنظار بجمالها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا

فيديو

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ