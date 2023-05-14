بسبب مقتل آلاف الأمريكيين.. مناشدة عاجلة من بايدن لـ الكونجرس

حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتخاذ الكونجرس إجراءات تشريعية لتشديد الرقابة على الأسلحة بعد تزايد حوادث إطلاق النار التي تودي بحياة عشرات الآلاف سنويا.

وكتب بايدن في مقال لصحيفة “يو إس إيه توداي”، أنه تجاوز الرؤساء الآخرين في عدد الإجراءات المتخذة للحد من العنف المسلح في البلاد.

واضاف: "لإمكاناتي حدود، ويجب على الكونجرس أن يتخذ من جانبه خطوات مناسبة، تشمل فرض حظر على الأسلحة الهجومية، وتقييد عمليات البيع في المتاجر، وإلزام حملة الأسلحة بتخزينها بشكل آمن، وفحص السجل الشخصي للمشترين قبل البيع”.

وتابع: "نحن بحاجة أيضا لاتخاذ المحافظين والمشرعين في الولايات لمزيد من الخطوات في هذا الاتجاه".

واستشهد بايدن ببيانات المنظمة غير الحكومية "Gun Violence Archive"، التي تشير لوقوع أكثر من 650 حادثة إطلاق نار مختلفة في الولايات المتحدة على مدار الـ 12 شهرا الماضية، أودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص.

وكتب: أن غالبية الأمريكيين، ومالكي الأسلحة، يطالبون الكونغرس باتخاذ خطوات ملموسة للحد من العنف المسلح، لكن الكثير من الجمهوريين يراعون مصالح مصنعي الأسلحة، أكثر من مصالح ناخبيهم".