انطلاق فعاليات الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال البحريني السعودي بالمنامة

انطلقت بالعاصمة البحرينية المنامة فعاليات الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال البحريني السعودي، والذي أقيم بمشاركة كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي البحريني، بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي، وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كبرى الشركات الاستثمارية في البحرين والسعودية من مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جانبه أكد وزير الاستثمار السعودى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على الشعبين.

وأضاف ان السعودية تعمل على مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، عبر تخصيص صندوق متخصص للاستثمار في البحرين، وتستهدف استثمار يبلغ نحو 5 مليارات دولار، إلى جانب وضع منصات مشتركة في البحرين لطرح فرص استثمارية مدروسة وذات جدوى اقتصادية، وسيكون أيضا هناك بوابة خاصة للمستثمرين البحرينيين وتفعيل التكامل السياحي بين البلدين.

وأوضح وزير المواصلات البحرينى أن البحرين حريصة على مواصلة اتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين التي تسهم في تطوير وتنمية القطاعات الحيوية وتحفيزها نحو النمو الاقتصادي المنشود.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل فريق عمل لمتابعة القضايا المتعلقة بالتصدير والاستيراد، والمواضيع الخاصة بالاستثمارات والمشاريع العقارية لمعالجة المعوقات التي تواجه الارتقاء بمستوى الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون فيما يخص إجراءات دراسات وبحوث تخص مجال الاستثمار، والتأكيد على ضرورة تفعيل التعاون بين الجانبين فيما يخص الاستثمار في القطاع السياحي بين البلدين.