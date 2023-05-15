أخبار الفن: خطوبة أسماء أبو اليزيد .. التحقيق مع زوجة حسن شاكوش

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاحداث المثيرة والهامة عن أسماء أبو اليزيد وحسن شاكوش ومحمد منير :



احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بخطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني.



علم صدى البلد ان ريم طارق ؛ زوجة حسن شاكوش قد حضرت اليوم لنيابة اول اكتوبر لاخذ اقوالها في اتهامها بالتزوير .



خيم الحزن على النجم محمد منير ؛ أثناء حضوره عزاء الكاتب الصحفي محمود بكري الذي يقام في عمر مكرم.



تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسط آمال وتطلعات عالية إلى مستوى الأفلام هذا العام، وهو الحدث الذي يكون بمثابة إطلاق الشرارة لموسم الجوائز الجديد.



كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، عن قرار النقابة بشأن غناء الفنان مدحت صالح بفلاشة، خلال افتتاح مهرجان ليبيا للإبداع.