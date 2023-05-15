أخبار الفن: خطوبة أسماء أبو اليزيد .. التحقيق مع زوجة حسن شاكوش

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاحداث المثيرة والهامة عن أسماء أبو اليزيد وحسن شاكوش ومحمد منير :
أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور
احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بخطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني.
للتحقيق معها بقضية التزوير ..زوجة حسن شاكوش برفقه والدها في نيابة أكتوبر
علم صدى البلد ان ريم طارق ؛ زوجة حسن شاكوش قد حضرت اليوم لنيابة اول اكتوبر لاخذ اقوالها في اتهامها بالتزوير .
صدمة .. محمد منير يبكي بشده في عزاء الكاتب محمود بكري
خيم الحزن على النجم محمد منير ؛ أثناء حضوره عزاء الكاتب الصحفي محمود بكري الذي يقام في عمر مكرم.
توم هانكس وروبرت دي نيرو.. نجوم سجادة مهرجان كان الحمراء هذا العام
تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسط آمال وتطلعات عالية إلى مستوى الأفلام هذا العام، وهو الحدث الذي يكون بمثابة إطلاق الشرارة لموسم الجوائز الجديد.
نقابة المهن الموسيقية تكشف حقيقة معاقبة مدحت صالح بعد غنائه بفلاشة
كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، عن قرار النقابة بشأن غناء الفنان مدحت صالح بفلاشة، خلال افتتاح مهرجان ليبيا للإبداع.