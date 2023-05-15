عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: خطوبة أسماء أبو اليزيد .. التحقيق مع زوجة حسن شاكوش

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاحداث المثيرة والهامة عن أسماء أبو اليزيد وحسن شاكوش ومحمد منير  :

 

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور


احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بخطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني.

للتحقيق معها بقضية التزوير ..زوجة حسن شاكوش برفقه والدها في نيابة أكتوبر


علم صدى البلد ان ريم طارق ؛ زوجة حسن شاكوش قد حضرت اليوم لنيابة اول اكتوبر لاخذ اقوالها في اتهامها بالتزوير .

صدمة .. محمد منير يبكي بشده في عزاء الكاتب محمود بكري


خيم الحزن على النجم محمد منير ؛ أثناء حضوره  عزاء الكاتب الصحفي محمود بكري الذي يقام في عمر مكرم.


توم هانكس وروبرت دي نيرو.. نجوم سجادة مهرجان كان الحمراء هذا العام


تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسط آمال وتطلعات عالية إلى مستوى الأفلام هذا العام، وهو الحدث الذي يكون بمثابة إطلاق الشرارة لموسم الجوائز الجديد.


نقابة المهن الموسيقية تكشف حقيقة معاقبة مدحت صالح بعد غنائه بفلاشة


كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، عن قرار النقابة بشأن غناء الفنان مدحت صالح بفلاشة، خلال افتتاح مهرجان ليبيا للإبداع.

أسماء أبو اليزيد حسن شاكوش محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

مفاجأة.. أحمد حسن: مهاجم بشكتاش التركي يقترب من الانضمام إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

جنات تطرح أحدث أغنياتها وكأنك سكر في هذا الموعد

وفاة نجم مسلسل باب الحارة عن عمر 71 عاما

يطرح في دور العرض 31 مايو.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم 19 ب

صدمة .. محمد منير يبكي بشده في عزاء الكاتب محمود بكري

نجوم وصناع مسلسل رسالة الإمام في ضيافة لميس الحديدي.. الثلاثاء المقبل

انهارت بالبكاء .. طفلة تظهر على المسرح برفقة محمد رمضان

مصطفى خاطر يكشف سبب توقف عروض مسرح مصر.. فيديو

في ذكرى وفاته .. تعرف على قصة حب أنور وجدي وليلى مراد

ترشيحاتنا

الانتخابات التركية.. أردوغان يتراجع بشدة أمام كليشدار بعد فرز 93.02% من الأصوات

أحمد موسى يناشد الداخلية بحضور 70 ألف مشجع

كل واحد حر.. تعليق قوي من أحمد موسى عن انتمائه للأهلي

هاني حتحوت يعزي النائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقه

واشنطن بوست تحذف جزءا كبيرا من مقابلة زيلينسكي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 15 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجنبي يغلق زجاجة حليب بـ قفل في محل عمله.. تعرف على السبب

متنبئ برازيلي شهير يحذر من دلالة يوم تتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا

بمكياج بسيط.. أسماء أبو اليزيد بإطلالة جذابة في حفل خطوبتها

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ