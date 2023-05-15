افتتاح الأسبوع الثقافي بمسجد المحطة ببئر العبد بعنوان «فروض الكفايات»

أفتتح فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، باكورة ندوات الأسبوع الثقافي بمسجد المحطة بمدينة بئر العبد ، تحت عنوان ( فروض الكفايات) ، ضمن أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية.. حيث من المقرر أن تستمر فاعليات الاسبوع الثقافي حتى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٧م. بمشاركة نخبة من العلماء قيادات الدعوة وأئمة المساجد ، برعاية د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .





بدات فاعلية اللقاء بتقديم من فضيلة الشيخ صلاح حسيني رئيس قسم الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية تلاها تلاوة قرآنية لفضيلة الشيخ محمود غنام (قارئاً)

ثم تحدث كلاً من: فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير عام المديرية ( محاضراً).

فضيلة الشيخ عبد الباقى جودة مدير الدعوة ( محاضراً).

وجاء الختام بفقرة إبتهالات ومدائح نبوية لفضيلة الشيخ سمير أحمد الحديدى.



وقد حضر اللقاء فضيلة محمود سلام مدير إدارة أوقاف بئر العبد، وفضيلة الشيخ محمود سلامة مسئول شئون القرآن الكريم بإدارة بئر العبد ، وفضيلة الشيخ أحمد صابر عياد مسئول المساجد بإدارة أوقاف بئر العبد ، وحضور المفتشين والإداريين والعاملين بإدارة أوقاف بئر العبد ، وجمع غفير من أهالي مدينة بئر العبد ورواد مسجد المحطة الكرام.



