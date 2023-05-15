أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. البابا تواضروس يصلي قداس الأحد في بازيليك القديس يوحنا بروما

أخبار مصر.. صلى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم قداس الأحد الرابع من الخمسين المقدسة في بازيليك القديس يوحنا اللاتيران في روما.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مدبولي يستعرض رؤية تحالف "هواوي - تليتك" لإدارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض رؤية تحالف "هواوي-تليتك" لإدارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء شريف صلاح الدين…

البابا تواضروس يصلي قداس الأحد في بازيليك القديس يوحنا بروما

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم قداس الأحد الرابع من الخمسين المقدسة في بازيليك القديس يوحنا اللاتيران في روما بعدما فتحت الكنيسة الكاثوليكية هناك أبوابها ليصلي فيها قداسة البابا صلاة العشية أمس، والقداس الإلهي اليوم مع الأقباط.

الفلاحين: مشروع شرق العوينات يسهم في تقوية الأمن الغذائي المصري

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرق العوينات تبعث بعدة رسائل للداخل والخارج، حيث تؤكد هذه الزيارة على إصرار الرئيس على المضي نحو التنمية الزراعية رغم كل التحديات.

بسام راضي: الرئيس السيسي القائد والقدوة والمعلم أرسى قيم حرية الاعتقاد وقبول الاختلاف| فيديو وصور

حضر السفير بسام راضي سفير مصر في روما مع البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية قداس يوم الاحد من كاتدرائية سان جوفاني بروما التي تستضيف لاول مرة في تاريخها بابا الاسكندرية .

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



عقب نشوب حريق.. القباج تتفقد جمعية الباقيات الصالحات

حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على زيارة جمعية "الباقيات الصالحات" لرعاية مرضى آلزهايمر"، وذلك عقب نشوب حريق محدود في الجمعية تسبب فيه ماس كهربائي ببدروم الجمعية.

حركة تنقلات في وزارة الصحة.. الفيل لـ المؤسسة العلاجية وسعفان للطب العلاجي

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قرار حمل رقم ٢٠٩ لعام ٢٠٢٣ .

ونص القرار علي تكليف الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي ،القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية لمدة ٣ شهور أو لحين الانتهاء من الاجراءت الخاصة بشغل الوظيفة .

رغم الأزمات العالمية.. مفاجأة فى إنتاج مصر من البطاطس وحجم التصدير

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، افتتاح موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل بشرق العوينات في أضخم مشروع لإنتاج القمح، إلى جانب افتتاح مصنع إنتاج البطاطس وثلاجات تقاوي البطاطس…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، افتتاح موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل بشرق العوينات في أضخم مشروع لإنتاج القمح، إلى جانب افتتاح مصنع إنتاج البطاطس وثلاجات تقاوي البطاطس.

في أمان الله ورحمته.. أبو العينين ينعى شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

ببالغ الخزن والأسى، نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، شقيقه أحمد محمد أبو العينين - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، الذي وافته المنية اليوم.

قناة السويس والصناعات البحرية يوقعان إتفاقية لبناء 2 لنش قاطرة بترسانة الإسكندرية

وقعت هيئة قناة السويس، وشركة ترسانة الإسكندرية، اتفاقية تعاون لبناء وتوريد 2 لنش قاطرة من تصنيع شركة ترسانة الإسكندرية ، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، وبحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.

موعد جنازة وعزاء أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين

تشيع جنازة أحمد أبو العينين مدير عام سيراميكا كليوباترا وشقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بعد غد الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد. ويتم تلقى العزاء الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

بتخفيضات 30%.. موعد ومكان افتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا قبل عيد الأضحى

تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال عدة خطوات وإجراءات استباقية قبل الموسم ، وذلك من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى أمام المواطنين بأسعار مخفضة، كذلك الكثير من السلع والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتنقلة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



صرف معاش تكافل وكرامة غدا | استعدادات وتجهيزات مكثفة لتوفير المعاشات

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعدادات النهائية للبدء فى صرف الدعم النقدى، معاش تكافل و كرامة عن شهر مايو ٢٠٢٣ صباح غدا الإثنين من منافذ الصرف …

نائب وزير السياحة تناقش أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة مع محافظ أسيوط

التقت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اليوم، باللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وذلك لتفقد مدى جاهزية نقاط مسار العائلة المقدسة بأسيوط والإطار العمراني لاستقبال السائحين من حيث توافر الخدمات السياحية والبنية الأساسية اللازمة…

وزراء وشخصيات عامة يقدمون العزاء لأسرة النائب محمود بكري

حرص العديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والوزراء على تقديم واجب العزاء للنائب مصطفى بكري، فى شقيقه الراحل النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بمسجد عمر مكرم، الذي غيبه الموت الأربعاء الماضي.