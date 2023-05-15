لبنى ونس: عشت تفاصيل دور فاطمة وشخصيتي بمسلسل جزيرة غمام الأصعب

خصص برنامج واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة" حلقة خاصة مع الفنانة لبنى ونس، للحديث عن حياتها الشخصية والمهنية.

الأصعب..الفنانة لبنى ونس: عشت تفاصيل دور فاطمة بجد في جعفر العمدة

قالت لبني ونس: إن دورها بمسلسل جعفر العمدة كان الأقرب والأهم لها، متابعة: دوري بمسلسل تحت الوصاية كان مثل للأم المصرية البسيطة وكان هام للغاية.

واسترسلت: المخرج محمد سامي هو من رشحني لجور الأم في مسلسل جعفر العمدة، متابعة: روحت وقعدت معاه وشرحلى هو عاوز دور إم إزاى وكيفية تقديمها، وكنت بزود حاجات عندى وكان محمد سامى بيوافق عليهم".

بحب أدوار الشر..لبنى ونس: دوري في مسلسل جزيرة غمام كان الأصعب

قالت لبني ونس: إنها شاركت في مسلسل جزيرة غمام، متابعة:" دوري في المسلسل لم يكن صعب، ولكنه كان قاسيا".

واسترسلت:" شخصية زين المواصف بمسلسل جزيرة غمام هي أساس الشيطان والشر، وكنت أعيش أحاسيس صعبة للغاية، عند تقديمي تلك الشخصية.

لبنى ونس: العمل ليس إهانة وقبلت بإداء دور كومبارس متكلم

قالت لبني ونس: إنها قررت الابتعاد عن الفن والتمثيل لتربيه أبنائها، متابعة:"وهما السبب في رجوعى للفن تانى وقالوا لى يا ماما أحنا خلاص بنتخرج لازم ترجعى للفن اللى بتحبيه تانى".

وأضافت : العمل والشغل ليس إهانة، متابعة: صرحت في أحدى المرات عن قبولها اعمال مهينة لي، وذلك لمشاركتي في الأعمال كـ كومبارس متكلم".