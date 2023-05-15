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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أصوات في الزمالك تطالب بعودة فيريرا

صدى البلد

 


انتقد الإعلامي محمد شبانة، مستوى لاعبي الزمالك في مواجهة الاسماعيلي في بطولة الدوري، مؤكدا بأن النادي يعيش في حالة من عدم الاستقرار وهناك العديد من الأزمات تحيط بالقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "حسام عبدالمجيد لعب في وسط الملعب، والفريق كان في حالة (لخبطة واضحة) خلال اللقاء، في ظل التشكيل الذي خاض به الزمالك اللقاء".

وأضاف: "محمد أشرف روقا لاعب مجتهد ولكن ليس لاعب سوبر مطلقا، ورغم ذلك الفريق يمتلك لاعبين جيدين لو استعادوا المستوى المعهود ستكون النتائج أفضل".

وأكمل: "الزمالك لديه عناصر مميزة وسيعود محمود علاء واوباما بجانب وجود محمد صبحي وزيزو وغيرهم من العناصر، يجب أن يتم تقييم الفريق بشكل فني جيد، لو كان كل لاعب في مكانه السليم داخل المستطيل الأخضر أمام الاسماعيلي كانت النتيجة ستكون مختلفة".

وواصل: "محمد عادل حكم لقاء الاسماعيلي والزمالك له عددا من الاخطاء خلال اللقاء، وهدف الاسماعيلي الأول جاء من خطأ لمصلحة الفريق الابيض، كما استحق محمد صبحي بطاقة حمراء، نريد تطوير التحكيم المصري ولكن هناك أخطاء ساذجة حدثت من جانب الحكم، ولا أجد اسباب واضحة لهذه القرارات الغريبة من جانب الحكم محمد عادل رغم وجود تقنية الفار".

وفجر شبانة مفاجأة، بأن هناك بعض الاصوات داخل نادي الزمالك، طالبت بعودة جوسفالدو فيريرا في الموسم الجديد، موضحا أنها فكرة جيدة لاعادة بناء الفريق.

وأشار إلى أن هناك شكاوى عديدة من اللاعبين تجاه الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني الحالي، بل أن البعض يشكك في قدرته على الاستمرار مع الفريق الأبيض خلال الموسم القادم.

وأكد: "الأمر المحزن في مواجهة الزمالك والاسماعيلي، كانت إصابة محمود حمدي الونش وغيابه لفترة طويلة عن المستطيل الأخضر".

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