رابطة الأندية تعلن موعد انتهاء الدوري الممتاز وموقفها من دعم الأهلي

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، موقف الرابطة من دعم النادي الأهلي، فيما يتعلق بالحضور الجماهيري في مباريات دوري أبطال أفريقيا، معلنا في الوقت ذاته انتهاء بطولة الدوري المصري في الموعد المقرر لها.

وقال أحمد دياب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «هناك اتصال دائم مع النادي الأهلي منذ المباريات السابقة، ونتواصل بشأن المباراة القادمة أيضا، رغم أن هذا بعيد كليا عن دور الرابطة، ولكن نحاول تقديم يد العون بشكل دائم لجميع الأندية المصرية».

وأضاف: «الدوري المصري إن شاء الله لن يتأجل من جديد، وسوف ينتهي في موعده».

وأوضح: «هدفنا كان إنهاء بطولة الدوري يوم 30 يونيو، ولكن بعد كأس العالم قلنا إنه سيتأخر أسبوعين، وإن شاء الله ستنتهي المسابقة في منتصف يوليو».