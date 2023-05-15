عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تعلن موعد انتهاء الدوري الممتاز وموقفها من دعم الأهلي

صدى البلد

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، موقف الرابطة من دعم النادي الأهلي، فيما يتعلق بالحضور الجماهيري في مباريات دوري أبطال أفريقيا، معلنا في الوقت ذاته انتهاء بطولة الدوري المصري في الموعد المقرر لها.

 

وقال أحمد دياب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «هناك اتصال دائم مع النادي الأهلي منذ المباريات السابقة، ونتواصل بشأن المباراة القادمة أيضا، رغم أن هذا بعيد كليا عن دور الرابطة، ولكن نحاول تقديم يد العون بشكل دائم لجميع الأندية المصرية».

 

وأضاف: «الدوري المصري إن شاء الله لن يتأجل من جديد، وسوف ينتهي في موعده».

وأوضح: «هدفنا كان إنهاء بطولة الدوري يوم 30 يونيو، ولكن بعد كأس العالم قلنا إنه سيتأخر أسبوعين، وإن شاء الله ستنتهي المسابقة في منتصف يوليو».

الدوري الممتاز الدوري المصري النادي الأهلي بطولة الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

تصريح عاجل من الرئيس الأمريكي بشأن الانتخابات التركية

كولر يجهز مخضرم الأهلي بدلا من حمدي فتحي بسبب الإنذارات

ترشيحاتنا

تقدم أردوغان.. رئيس لجنة الانتخابات التركية يعلن النتائج الأولية للانتخابات

ردا على أردوغان.. بيان عاجل لـ كليتشدار بشأن الانتخابات التركية

رابطة الأندية تعلن موعد انتهاء الدوري الممتاز وموقفها من دعم الأهلي

قبيل مؤتمر COP28.. تعرف على تفاصيل الإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه

سر غضب أفشة في الأهلي وتفاصيل عدم مشاركته

أصوات في الزمالك تطالب بعودة فيريرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه الأعراض تنذر بخطر الإصابة بسرطان الفم

طريقة عمل السجق الإسكندراني في البيت

مقاول اكتشف الرفات.. كيف تم التوصل لقاتل طفل دمياط بعد 8 سنوات على اختفائه؟

بفستان شفاف.. شيرين عبد الوهاب تثير ضجة بإطلالة لافتة

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ