بيراميدز خطفهم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ناشئ وحارس مرمى الزمالك

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبة تعاقد نادي بيراميدز مع لاعبيّ نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “بيراميدز يخطف اهم ناشيئ في الزمالك ، ويسعي للتعاقد مع حارس مرمى الزمالك محمد عواد”.

على جانب آخر، كشف الإعلامي هاني حتحوت أن لاعبي الزمالك قدموا شكوى جماعية ضد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقالوا إن تدريباته لفريق "غريبة جدًا"، حسب رأيهم.

وقال حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "يبدو أن هذا المدرب عنده أفكار كثيرة ولكن لاعبي الزمالك لا يستوعبون هذه الأفكار".

وأشار إلى أن شيكابالا ومصطفى شلبي كانا الأكثر غضبًا بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي، وأن لاعبي الفريق اشتكوا من طريقة تدريب أوسوريو في التدريبات، وأنهم لا يستوعبون طريقته، وأن أحد اللاعبين وصف التدريبات بأنها "غريبة جدًا".