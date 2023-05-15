عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز خطفهم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ناشئ وحارس مرمى الزمالك

الزمالك
الزمالك

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبة تعاقد نادي بيراميدز مع لاعبيّ نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب فرج عامر: “بيراميدز يخطف اهم ناشيئ في الزمالك ، ويسعي للتعاقد مع حارس مرمى الزمالك محمد عواد”.

 

على جانب آخر، كشف الإعلامي هاني حتحوت أن لاعبي الزمالك قدموا شكوى جماعية ضد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقالوا إن تدريباته لفريق "غريبة جدًا"، حسب رأيهم.

وقال حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "يبدو أن هذا المدرب عنده أفكار كثيرة ولكن لاعبي الزمالك لا يستوعبون هذه الأفكار".

وأشار إلى أن شيكابالا ومصطفى شلبي كانا الأكثر غضبًا بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي، وأن لاعبي الفريق اشتكوا من طريقة تدريب أوسوريو في التدريبات، وأنهم لا يستوعبون طريقته، وأن أحد اللاعبين وصف التدريبات بأنها "غريبة جدًا". 

بيراميدز نادي الزمالك الزمالك نادي بيراميدز محمد عواد أوسوريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تقدم أردوغان.. رئيس لجنة الانتخابات التركية يعلن النتائج الأولية للانتخابات

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

كولر يجهز مخضرم الأهلي بدلا من حمدي فتحي بسبب الإنذارات

شبيه آيفون.. هاتف جديد من ريلمي بـ 4000 جنيه فقط

للتحقيق معها بقضية التزوير ..زوجة حسن شاكوش برفقه والدها في نيابة أكتوير

موضوعات متعلقة

فرج عامر يكشف حقيقة رحيل حمدي فتحي عن الأهلي

قرب انتهاء فرز الأصوات.. أردوغان يتصدر تريند تويتر

أول تعليق من مصطفي محمد عقب رفضه ارتداء شارات دعم المثليين

عقب التتويج بالدوري الإسباني.. برشلونة يتصدر التريند الأول عبر تويتر

جمهور إسبانيول يمنع لاعبي برشلونة من الاحتفال بالدوري الإسباني.. شاهد

أول تعليق من مهيب عبد الهادي عقب تتويج برشلونة بالدوري الاسباني

السوشيال ميديا.. أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة علي استقالة مجلس الزمالك.. خلل في تطبيق فيسبوك وكوميديا المصريين تتصدر المشهد

حمادة هلال عن سخريته من محادثة حسن شاكوش: مش أنا وآسف جدا

ترشيحاتنا

فرمان من كولر بضم لاعب من الدوري المصري

صدمة مدوية.. الأهلي يستعد لبيع كهربا لنادي خليجي في الصيف

بعد فرز 97.87%.. أردوغان يصل إلى 49.35% في مقابل 44.98% لـ كليتشدار

بشري سارة لجماهير النادي الأهلي قبل مباراة الترجي.. تعرف عليها

نريد تركيا سهلة.. لماذا تنتظر أوروبا والولايات المتحدة خسارة أردوغان للانتخابات الرئاسية؟

بيراميدز خطفهم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ناشئ وحارس مرمى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ أسماء أبو اليزيد

احذر.. هذه الأعراض تنذر بخطر الإصابة بسرطان الفم

طريقة عمل السجق الإسكندراني في البيت

مقاول اكتشف الرفات.. كيف تم التوصل لقاتل طفل دمياط بعد 8 سنوات على اختفائه؟

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ