حراس مرمى النادي الأهلي في ظهور مميز.. شاهد

شارك مصطفي شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر مصطفي شوبير برفقة حارس المرمى محمد الشناوي، في صورة سيلفي، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل جماهير النادي الأهلي.

وينتظر جمهور القلعة الحمراء المباراة الثانية بين النادي الأهلي والترجي التونسي، والتي تقام في القاهرة على ملعب "ستاد القاهرة" مساء الجمعة المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيلعب الفائز من موقعة الأهلي والترجي ضد الفائز من الطرف الثاني بين الوداد البيضاوي المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي.