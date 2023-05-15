عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوالات Iphone 14 Pro في الكويت

iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro

بكل تأكيد يعد جوال iPhone 14 Pro أحد أقوي الجوالات الرائدة فى العالم، خاصةً انه صاحب حجم ذكي مدمج يجعله سهل فى الإستخدام بالإضافة إلى أنه الأسرع بين جوالات آيفون.

 

وبلغت أسعار جوال iPhone 14 Pro فى الكويت سعة 128 جيجابايت لـ 312 دينار كويتي، وسعة 256 جيجابايت لـ 350 دينار، وسعة 512 جيجابايت لـ 380 دينار، وسعة 1 تيرابايت سعره 430 دينار.

يعمل جوال iPhone 14 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها،بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.

يطرح جوال iPhone 14 Pro معالج قوى Apple A16 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

iPhone 14 Pro

يقدم جوال iPhone 14 Pro كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

يحمل جوال iPhone 14 Pro بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 3200 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك اقتناء جوال iPhone 14 Pro فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، البنفسجي الداكن.

iPhone آيفون iPhone 14 Pro جوال الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى التعويم|الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

خلى بالك.. ميكروفون واتساب WhatsApp بيتجسس عليك ويسجل كل كلمة.. ازاى تمنعه

ملابس جريئة| ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

بيراميدز خطفهم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ناشئ وحارس مرمى الزمالك

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

الذهاب لجولة ثانية.. أردوغان يتراجع أمام كليشدار بعد فرز 98.02% من الأصوات

موضوعات متعلقة

سعر جوالات Iphone 14 فى سلطنة عمان

أسعار جوالات Iphone 13 Pro Max في قطر

سعر جوال iPhone 13 Pro في البحرين

أسعار جوال Iphone 13 في الإمارات

سعر جوالات iPhone 12 Pro Max في الكويت

أسعار جوال Iphone 12 Pro في الإمارات

لمستخدمي آيفون.. تخلص من المكالمات المزعجة والعشوائية بهذه الطرق

أسعار جوال Iphone 12 في الكويت

ترشيحاتنا

حدث ليلا|انهيار أسعار الذهب بعد قرار عاجل من الحكومة.. المنافسة تشتعل في الانتخابات التركية.. الأهلي يستعد لبيع كهربا

بيان فرنسي أوكراني عاجل بشأن فرض عقوبات إضافية على روسيا

طلعوا الصيفي الحرارة تقترب من 40.. مفاجأة في طقس الـ72 ساعة المقبلة

فرز 98.55%.. تراجع ملحوظ لـ أردوغان مقابل كليشدار والاتجاه لجولة انتخابات ثانية

رانيا يوسف الأجرأ.. النجمات يتنافسن على الإطلالة الفرعونية

السعودية.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الساعات القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة| ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

طريقة عمل كفتة الفراخ بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

بعد خطوبتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ أسماء أبو اليزيد

احذر.. هذه الأعراض تنذر بخطر الإصابة بسرطان الفم

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ