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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم بقتل شاب الشرابية: عورته في راسه بالمفك بعدها عرفت إنه مات

جثه
جثه

استمعت نيابة الشرابية لأقوال المتهم بقتل شاب أثناء ذهابه لمشاهدة مباراة كرة قدم على أحد الكافيهات بمنطقة الشرابية، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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جاء في تحقيقات قضية مقتل شاب الشرابية، كالتالي:

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم وآخر بالاشتراك فيما بينكما بوضع النار عمدا بمسكن المدعو هشام جابر عبدالمجيد بأن قمتم بإلقاء مادة معجلة للاشتعال علي المسكن ونوافذة الخارجية وأوصلتم مصدرا حراريا بها وامتدت النيران للمسكن محدثة الآثار المبينة بمعاينة النيابة العامة المرفقة بالأوراق وعلى النحو المبين بالتحقيقات

ج | محصلش


س| ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بحيازة أدوات "زجاجات" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات

ج| محصلش


س| ما الذي حدث إذن وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا

ج| اللي حصل إن أنا كنت واقف في المحل بتاع أبويا عشان عندنا محل تصليح شاشات تليفزيون وأبويا طلع البيت عشان يدخل الحمام وأنا واقف في المحل لقيت فيه صوت عالي جاي من شارع جانبي ولقيت نار مولعة من بيت وناس كتير عمالة تصوت وحاجات بتترمي من البيت وأنا واقف لقيت قوات الأمن استدعوني

س| ما سبب نشوب تلك المشاجرة

ج| اللي حصل إن أنا أول لما جيت الشارع كنت راكب موتوسيكل وكان قاعد واحد وكان نور الموتسيكل جاي في وشه لقتيه بيشاورلي وبيقولي اطفى النور ورحت قفلت الماكنة كلها وقفلت النور وقولته بس متشوحش ولقيته بيبرطم وسابني وراح جاب كرسي من على القهوه وقعد جنبي على الكرسي وبعد كدة فجأة مش فاكر إيه اللي حصل بالظبط لقيت الخناقة حصلت ما بيني وبين شاكوش والخناقة ولعت وكان فيه ناس كتير وأنا جيت من التابلوه من الماكنة مفك وشاكوش اللي مات كان معاه سلاح أبيض وعور اللى كان معايا وأنا عورته في راسه بالمفك اللي كان معايا ولقيت واحد جه واتخانق معايا معرفش اسمه، وشاكوش ساعتها كان فيه ناس تانية معرفش مين دول وبعد كده مشينا والخناقة خلصت وعرفت بعد كده إنه مات

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وكان قسم شرطة الشرابية، تلقي بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة ومقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلىمقتله، وكلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة.

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