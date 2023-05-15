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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: الرئيس السيسي حقق طفرة غير مسبوقة في السكة الحديد والمترو

النائبة رحاب موسي
النائبة رحاب موسي عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسي عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن الرئيس عبد الفتاح  السيسى ، استطاع تحقيق طفرة غير مسبوقة فى قطاع الطرق والكبارى، وكذا فى قطاع مرافق السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأضافت النائبة رحاب موسي  فى تصريحات صحفية اليوم ، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اطلع على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطىّ مترو الأنفاق، الأول بطول 44 كم، والثاني بطول 22 كم، إضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول 42 كم.

وأوضحت النائبة رحاب موسي ، ان الرئيس وجه  بمزيد  من الاهتمام لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي الهام، ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى لمكونات المترو، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية.

وأكدت عضو مجلس النواب ، أن الرئيس السيسى يولى اهتماما خاصا بتوطين الصناعة وهذا ما أكدته توجيهاته الأخيرة للحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة في هذا الصدد، وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الطرق والكباري قطاع مرافق السكك الحديدية ومترو الأنفاق تجارة الترانزيت المناطق الصناعية

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