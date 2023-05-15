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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، باقتحام عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وفقا لما ذكرته وكالة “وفا”.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في مُحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بالخليل، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين، فجر أحد أيام رمضان عام 1994.

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