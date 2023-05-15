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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متشجعش الفريق دا عشان صحتك.. روشتة طبيب تثير جدل رواد مواقع التواصل

تشجيع هذا الفريق
تشجيع هذا الفريق يصيبك بالأمراض| طبيب يفجر مفاجأة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة روشتة لأحد الأطباء يحذر فيها من تشجيع فريق نادي الزمالك، وأثارت جدلا كبيرا على السوشيال بسبب ما تضمنته من نصائح.

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كتب الطبيب في الروشتة المتداولة"نجدد النداء…..ممنوع تشجيع الزمالك حفاظا على صحتك وأعصابك وأعلم أن صحتك بالدنيا عزيزي الزملكاوي."

تابع:"جمد قلبك وشجع النادي الأهلي جرب هذا العلاج ولن تخسر شيئا"، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الأجتماعي اختلفت الآراء بين مؤيد لهذا الاقتراح وبين معارضين متمسكين بتشجيع نادي الزمالك حتى إذا كانت حياتهم تتعرض للخطر ومهددة بالأمراض.

روشتة 

 

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