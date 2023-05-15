"تحديات الأمن القومي ودور القوى الناعمة" ندوة تثقيفية بجامعة برج العرب التكنولوجية

عقد ندوة تثقيفية وتوعوية بجامعة برج العرب التكنولوجية بعنوان "تحديات الأمن القومي ودور القوى الناعمة في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة"، وحاضر فيها الفنان القدير طارق دسوقي، واللواء الدكتور عبد الوهاب الراعي الإدارة بالأكاديميات العسكرية وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والخبير الأمني.

جاء ذلك على هامش بروتوكول التعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة برج العرب التكنولوجية ..

ومن جانبه رحب الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس الجامعة بوفد معهد إعداد القادة وبالسادة الحضور والطلاب وعبر سيادته عن امتنانه وتقديره لدور معهد إعداد القادة الريادي وما يسعى إليه هذا المعهد العريق في إعداد قادة المستقبل من طلاب الجامعات المصرية، كما وجه سيادته قطاع شئون التعليم والطلاب بتفعيل بروتوكول التعاون بعد توقيعه مباشرةً من خلال تكثيف المشاركات بالبرامج التي يقدمها المعهد بدءً من الإجازة الصيفية .

وخلال كلمته نقل الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا على أهتمام الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات التكنولوجية وحث سيادته الطلاب لبذل مزيد من الجهد والسعي إلى التوفيق والتميز خلال دراستهم بالجامعة، منوها للطلاب انهم قادة الغد الذين سيقودون قاطرة الصناعة في مصر، كما أوضح أن الوظائف التكنولوجية خلال الفترة المقبلة ستكون الرائدة على جميع الأصعدة منها المحلية والإقليمية والدولية وفقاً لما أعلنته أكاديمية البحث العلمي خلال أبحاثها المقدمة في هذا الشأن.

كما أعلن همام عن اطلاق مبادرة نوعية للجامعات التكنولوجية ستكون برعاية الوزارة ومعهد إعداد القادة، وفي ختام كلمته تم عرض الفيلم التعريفي لأنشطة المعهد لتوضيح الدور الريادي الذي يقدمه هذا الصرح العريق من برامج تدريبية وتأهيلية وورش عمل ولقاءات توعوية والتى تسهم فى تبادل الخبرات مع المؤسسات الجامعية ووزارات الدولة المختلفة .

كما أعربت دكتورة عبير قاسم نائب رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية عن بالغ سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع المعهد والذي سيعود بالنفع على طلاب الجامعة الوليدة في شتى المجالات، وبهذا التعاون يبدأ البناء الحقيقي للأنشطة الطلابية بالجامعة واندماج الطلاب مع أقرانهم بالجامعات المصرية.

وفى هذا السياق انطلقت فعاليات الندوة التثقيفية حيث أفاد اللواء الدكتور عبد الوهاب الراعي أن الأمن الفكري من أبرز دعائم الأمن القومي، متحدثًا عن أهمية المشروعات التنموية القومية فى دعم الأمن القومي للوطن، وضرورة تضمين المناهج التعلمية والامتحانات المشروعات القومية، موضحا الدور المجتمعي للمؤسسات التعليمية لما له من أهمية فى مواجهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة التي تهدد استقرار البلاد، حيث تعتبر هذه التحديات من أهم القضايا التي تحتاج إلى تركيز وجهود حقيقية لمحاربتها وتقليل تأثيرها على المجتمعات.

كما أوضح الفنان القدير طارق دسوقي أن القوة الناعمة من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة، وذلك بتعزيز القيم الإيجابية والتوجهات الثقافية التي تدعم التسامح وتساعد على تعزيز الوعي والاحترام المتبادل بين المجتمعات، وأكد على أهمية الوعي حيث أن هناك مخاطر تواجه المجتمع، متمثلة فى الجهل وتجعله عرضة لانتشار الشائعات والأفكار المغلوطة، ومواجهته تتطلب الثقافة والوعي، موضحا دور الثقافة والفن والإعلام والتعليم في بناء وعي الشباب.

وقد أوصى خلال المحاضرة بضرورة ان يرسخ الفن والبرامج التلفزيونية الهوية المصرية والتأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية، وإلقاء الضوء على الفترات التاريخية المشرفة، والنماذج المضيئة باختلاف الفئات، وأعمال تسهم في الرجوع لمنظومة الاخلاق والمتمثلة فى الصبر والإيثار والرحمة والمودة.

وفى نهاية اللقاء حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية والجماعية مع الضيوف