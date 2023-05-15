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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احذر | تصرّف يعرضك لإلغاء رخصة مزاولة مهنة السايس

مهنة السايس
مهنة السايس

حدد  قانون انتظار المركبات والمعروف اعلاميا بقانون السايس ، حالات  إلغاء رخصة مزاولة مهنة السايس ، وذلك يحدث في حالة تحصيل السايس المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من  اللجنة المختصة وذلك بقرار مسبب.

ونظمت الدولة مهنة السايس ووضعت شروطا واشتراطات للعمل بها بعيدا عن الممارسات العشوائية التي يمارسها البعض حيث نظم قانون انتظار المركبات انتظار المركبات في الشوارع رقم 182 لسنة 2018، مهنة السايس وفقا لشروط محددة وهي..

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شروط مهنة السايس
 

_اجادة  القراءة والكتابة.

-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
 

-ألا يقل سنه من يريد الحصول على ترخيص العمل كسايس  عن ۲۱ سنة.

-أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
 

-أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

واكد قانون السايس انه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

ويتم طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات مع الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز 10 سنوات، وذلك بمعرفة المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

و تئول نسبة (٧٠٪) من حصيلة رسوم انتظار المركبات في الشوارع لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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