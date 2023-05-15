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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجوم الرياضة والفن الألمان يشاركون في حملة أصدقاء الألعاب العالمية للأولمبياد برلين 2023

شتيفى جراف بطلة التنس
شتيفى جراف بطلة التنس

شارك عدد كبير من نجوم الرياضة والفن الألمان في حملة أصدقاء الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها برلين في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو القادم.

 وحرص نجوم الفن والرياضة الألمان على إرسال كلمات قصيرة الى اللاعبين المشاركين في الألعاب حيث قال أندرياس ميس لاعب تنس "إنني دائمًا معجب بالدفء الذي يشع به رياضيو الأولمبياد الخاص عند التنافس. وستكون الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في برلين حدثًا رياضيًا رائعًا - كن جزءًا منه".

 وقال بيورن كرونر مقدم برامج تلفزيونية : من خلال أخي الذي يعاني من متلازمة داون، أعرف مقدار القوة التي يتطلبها الأمر لبناء حياة ذاتية القرار.. عدم السماح لها بإحباطك، وتحديد الأهداف وتحقيقها، هذا يلهمني تمامًا.
وقال كريستيان شينك البطل الأولمبي العشاري : اكتشاف أرضية مشتركة في الأشياء التي تبدو متناقضة ، والتي فتنتني بالفعل بصفتي مديرًا للرياضيين ومديرًا اجتماعيًا ، يثيرني الآن كصديق للألعاب." وقال دنيز أيتكين حكم كره قدم  "أنا أدعم الأولمبياد الخاص لأن كل إنسان يستحق أن يُرى.


وقال  ديتليف شريمبف لاعب NBA السابق : الشغف بالرياضة وروح الفريق بين الرياضيين في الأولمبياد الخاص فريد حقًا. يجب على كل واحد منا دعم الرياضيين والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية في تحقيق أهدافهم - سواء كان ذلك في الرياضة أو في مهنتهم أو في الحياة اليومية.


وقالت دوميتيلا باروس ملكة جمال ألمانيا 2022 "العدالة الاجتماعية قضية عزيزة جدًا عليّ. دعونا نرى بعضنا البعض على قدم المساواة، دعونا نقدر ونحترم بعضنا البعض في رحلتنا إلى عالم أكثر شمولاً. أنا فخور بأن أكون جزءًا من حركة الأولمبياد الخاص ".

نجوم الفن والرياضة : الاولمبياد الخاص مصدر إلهام لنا 
فيما قالت الممثلة إليزابيث روم "أعلم أن مبادئ الأولمبياد الخاص وخاصة مبادئ الرياضيين يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. علاقتنا بالأولمبياد الخاص تلهمني كل يوم.


وقال فلوريان لانجينشيدت الناشر والمؤلف"عليك فقط مشاهدة الأفلام القديمة من الألعاب العالمية السابقة للأولمبياد الخاص: من الصعب أن يكون لديك المزيد من الإثارة والضحك. لهذا السبب أحب أن أكون جزءًا منه! ".


وقالت كاتارينا ويت البطل الأولمبي في التزلج على الجليد"خلال مسيرتي الرياضية، تلقيت الكثير من الدعم وأنا ممتن جدًا له. نظرًا لأن الألعاب العالمية تقام بالقرب من باب منزلي تقريبًا، يجب أن أكون جزءًا منها وأساعد. "


وقالت كريستينا فوغل بطل أولمبي في سباق الدراجات "بصفتي رياضيًا سابقًا، أعتقد اعتقادًا راسخًا أن الرياضة يمكن أن تغير العالم. التنوع هو رصيد لمجتمعنا ويشمل ذلك الإعاقات الجسدية والفكرية."


وقالت ليا مارلين ووتاك ممثلة "نحن ندرك مدى أهمية أن يشعر كل إنسان بأنه ممثل. صناعة السينما هي وسيلة مهمة بشكل خاص لإظهار التنوع وترسيخه في المجتمع. بصفتي أستاذة وممثلة وإنسانية، أنا ملتزم بهذا.


وقال لينا جوليشلاعب كرة سلة "بعد المشاركة في بطولة كرة السلة 3 × 3 في أول دورة ألعاب أولمبية للشباب في سنغافورة ، أنا الآن متحمس للغاية لأن أكون جزءًا من الحركة الأولمبية مرة أخرى في مسقط رأسي في برلين كصديق للألعاب."

وقال  لوكاس ريجر مغني  شهير  "أنا سعيد جدًا لأنني قادر على دعم الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة. الألعاب قريبة جدًا من قلبي وأنا أتطلع إلى رؤيتكم جميعًا في برلين!".

كلمات مؤثرة لنجوم الرياضة 


وقالت مارين شيلر العداءة الأولمبية "أنا أؤيد الأولمبياد الخاص لأن الرؤية مهمة وأريد أن أكون جزءًا من رحلة مشتركة نحو عالم أكثر شمولاً. أعتقد أنه من الرائع أن تقام الألعاب العالمية على عتبة بابي أيضًا.

  وقال مايك مايرمصور فوتوغرافي "انطلق إلى الأمام في العمل الجماعي! إنني أتطلع حقًا إلى التمكن من التقاط لحظات رائعة من الالتقاء معًا. الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص و هي متعة خالصة للحياة. نراكم في دورة الألعاب في برلين."


وقال الصحفي الألماني ناتالي ديدرو"نعم ، أنا صديق الألعاب ، لأن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص تدور حول الشمول. لكنها تتعلق أيضًا بالمشاركة الاجتماعية وإبراز الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه هي الأشياء التي أقاتل من أجلها أيضًا! ".

 وقال نجم الكرة الألمانية  السابق وبايرن ميونخ الألماني ومنتخب ألمانيا ا فيليب لام "الدمج هو دائمًا كلمة كبيرة. بصفتك متطوعًا في الأولمبياد الخاص، لديك فرصة فريدة لوضع التضمين موضع التنفيذ ".


وقال البطل الاولمبي في رمي القرص روبرت هارتنج"في عام 2000 ، شاركت كحكم عند خط النهاية للأولمبياد الخاص. الفرح والسعادة اللذان عاشهما الرياضيون لا يزالان في رأسي حتى يومنا هذا التنوع والتضامن إثراء لنا جميعاً .


وقالت شتيفي جراف البطلة الأولمبية في التنس واسطورة التنس الألمانية التطوع يعني العمل معًا .. إذا عملنا معًا، يمكننا تحقيق أكثر من وحدتنا .

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