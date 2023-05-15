بمشاركة بن جفير.. إسرائيل تستعد لـ"مسيرة الأعلام" بنشر الآلاف من عناصر الشرطة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، سيشارك في ما يعرف بـ"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية المقررة تنظيمها في مدينة القدس المحتلة يوم الخميس المقبل 18 مايو الجاري.

وأضافت الصحيفة العبرية إنه في إطار استعدادات سلطات الاحتلال لذلك اليوم، سوف يتم نشر الآلاف من ضباط شرطة الاحتلال في القدس المحتلة لتأمين المتظاهرين الذين من المتوقع أن يمروا عبر عدة نقاط احتكاك في البلدة القديمة، بما في ذلك بوابة نابلس.

في غضون ذلك ، قالت "يديعوت أحرونوت" إن شرطة الاحتلال وافقت على مسيرة أخرى باسم "إسرائيل للأبد"، والتي من المتوقع أن يشارك فيها عدد من وزراء حكومة الاجتلال وأعضاء الكنيست.

وأضافت الصحيفة أن هناك تخوفات أمنية من تؤدي المسيرة إلى موجة تصعيد جديدة مع الفصائل الفلسطينية كما حدث قبل نحو عامين. ومع ذلك ، يقدر مصدر في شرطة الاحتلال أن احتمال حدوث هذا التهديد ضعيف.

وفي وقت سابق، أصدرت شرطة الاحتلال بيانًا مفاده أن "مسيرة الأعلام" ستمر من مسارها المعتاد هذا العام - بما في ذلك عند بوابة نابلس.

وذكر البيان أن أكثر من ألفي ضابط شرطة سيعملون قبل وأثناء مسيرة الأعلام. وستعمل الشرطة على تأمين الحشد ، وتنظيم حركة المشاة والمركبات في المنطقة ، خاصة بالقرب من البلدة القديمة".

وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس"، قد هدد الأحد باغتيال من يحاول عرقلة "مسيرة الأعلام" مؤكدا، أن مسيرة الأعلام ستتم كما جرت العادة من كل عام دون تغيير، مشدداً على أن أي تنظيم يحاول المس بالمسيرة وإطلاق الصواريخ لمنعها؛ فدم جميع قادته سيكون على طاولة التصفيات.

يشار إلى أن مسيرة الأعلام عام 2021م، كانت أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع مواجهة عسكرية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، اطلقت عليها المقاومة اسم "معركة سيف القدس".