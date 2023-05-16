محلية النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر رصف الطرق بمحافظة قنا.. الخميس

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة قنا.

وقد تقدم النائب خالد ابو نحول بعدد 5 طلبات إحاطة، بشأن تأخر رصف الطرق، والكبارى، ويتم مناقشتها فى اجتماع اللجنة يوم الخميس القادم :

الأول: سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمركزي أبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا .

الثاني: توقف تنفيذ أعمال كوبري كوم يعقوب – مركز أبو تشت – محافظة قنا، الذي يربط بين العديد من القرى ويمثل أهمية كبيرة للمواطنين.

الثالث: تهالك كوبري نجعي الزهرة والنخلة التابعين لقرية النجوع – مركز فرشوط – محافظة قنا، مع العلم أن هذا الكوبري يربط بين البلدة وكل نجوعها الكائنة بالجهة الشرقية.

الرابع: إنشاء كوبري بنجع الشيخ الشرقاوي وإحلال وتجديد الكوبري القديم القائم الذي يربط بين القرية وقرية العركي والقرى التابعة لها، حيث أصبح هذا الكوبري يمثل خطراً شديداً على المواطنين نظراً لتهالكه الشديد وحالته المتردية وتعرضه للسقوط في أي وقت.

الخامس : بشأن تأخر تنفيذ أعمال الصرف الصحي بنجع زرابي القارة – مركز أبو تشت – محافظة قنا .