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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اعتدال عثمان: عالم واسيني الأعرج الروائي غني ومتنوع

اعتدال عثمان
اعتدال عثمان

قالت الناقدة الأدبية اعتدال عثمان، إن عالم الكاتب الجزائري الكبير واسيني الأعرج الروائي، غنيًا، ومتنوعًا، ويواصل فيه عملية الإبداع، مؤكده على أن أعماله تسجل حضوره المتوالي على الساحة العربية، لما فيها من تجديد على مستوى اختيار الموضوعات التي يكتب فيها.

 

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة اليوم أونلاين عبر تطبيق زووم بعنوان «الحوار الثقافي»، والتي حاورت فيها هالة البدري واسيني الأعرج.

 

وأضافت اعتدال عثمان، أن واسيني الأعرج، لديه أفاق تجربية واضحة، يستوعب كل عمل جديد له اضافة مهم للمتن الروائي العربي الحديث، فهو عمل على استدعاء التاريخ واشتغل عليه، ليكون ممكون سرديا من مكونات الرواية.

 

وأوضحت أن الكاتب عمل على امتداد منجزه الروائي، والبناء الحكائي السردي، وتراصن الفنون غير الكتابية بالموسيقى والفن التشكيلي، وانشغل بدلالات عمية بالفن.

 

الناقدة الأدبية اعتدال عثمان الكاتب الجزائري الكبير واسيني الأعرج المجلس الأعلى للثقافة الحوار الثقافي أفاق تجربية واضحة

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