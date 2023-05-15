عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تظاهر المئات في واشنطن بمناسبة ذكرى "يوم النكبة" الفلسطيني

تظاهر المئات في واشنطن
تظاهر المئات في واشنطن بمناسبة ذكرى "يوم النكبة" الفلسطيني

احتشد مئات المتظاهرين، اليوم الإثنين، في واشنطن بمناسبة "يوم النكبة" الفلسطيني، الذي يوفق اليوم 15 مايو، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

و شارك في المظاهرة التي نظمها عدد من المنظمات الداعمة للحق الفلسطيني، مئات من الفلسطينيين والطلاب الأمريكيين من جامعة واشنطن، بجانب عدد من اليهود الأمريكيين.

وقال إنرون ليبرمان، يهودي أمريكي من الذين شاركوا في المظاهرة: "نحن لا نؤمن بوجود إسرائيل ، فنحن نعيش في نيويورك وغالبًا ما نتعرض لمضايقات من قبل أنصار منظمات يهودية إسرائيلية .. في كل مكان نزوره في أمريكا".

وأضاف "لا نفوت فرصة للتعبير عن رفضنا لإقامة دولة إسرائيل"، كما انتقدوا المتظاهرين الدعم الأمريكي لإسرائيل من خلال توفير الميزانيات والدعم الدبلوماسي، وفقا لما ذكرته الصحيفة العبرية.

وبحسب الصحيفة فقد وزع المنظمون خلال الفعالية منشورات وصفوا فيها مدى معاناة الشعب الفلسطيني من جراء سياسات دولة إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة.

كما وزع المنظمون منشورات لإعلام الأمريكيين بالنكبة وتداعياته، ووعود الشباب الفلسطيني بالعمل لتحرير وطنهم من الاحتلال الإسرائيلي.

واشنطن مئات المتظاهرين يوم النكبة الفلسطيني الفلسطينيين اليهود الأمريكيين ذكرى النكبة الفلسطينية الولايات المتحدة الامريكية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى التعويم| الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

هيئة الانتخابات التركية تعلن نتائج أردوغان وغريمه كيليتشدار أوغلو

احتمالية إصابة مشجعي هذا الفريق بأمراض خطيرة .. طبيب مخ وأعصاب يحذر

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

أكتبلك تعهد .. كأس الكرامة .. واستقالة مرتضى منصور | أزمات تضرب الزمالك

وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

ترشيحاتنا

شاب ينهى حياته رميا بالرصاص ليلحق بوالده ويهرب من خلافاته مع أشقائه

رسميًا .. فرانكفورت الألماني يعلن التعاقد مع عمر مرموش

مواصفات هيونداي i20 الهاتشباك بعد الكشف عنها رسميًا

جوجل تدفع 8 ملايين دولار بسبب حملة Marketing كاذبة.. تفاصيل

خالد عبد الغفار : العباسية أحد أعرق مستشفيات الصحة النفسية بالشرق الأوسط

وزير الصحة: إجراء 1.9 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات صادمة| ما الفرق بين قصور القلب والنوبة القلبية

حقيقة اعتلاء سيدة المنبر بدون حجاب في المغرب

بعد إخلاء سبيلها .. ملابس زوجة حسن شاكوش تثير الجدل بالسوشيال ميديا

متشجعش الفريق دا عشان صحتك.. روشتة طبيب تثير جدل رواد مواقع التواصل

فيديو

مشاكل عائلية.. البلوجر لمى الأصيل تصرخ وتبكي بشكل هستيري على فيسبوك

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ