تظاهر المئات في واشنطن بمناسبة ذكرى "يوم النكبة" الفلسطيني

احتشد مئات المتظاهرين، اليوم الإثنين، في واشنطن بمناسبة "يوم النكبة" الفلسطيني، الذي يوفق اليوم 15 مايو، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

و شارك في المظاهرة التي نظمها عدد من المنظمات الداعمة للحق الفلسطيني، مئات من الفلسطينيين والطلاب الأمريكيين من جامعة واشنطن، بجانب عدد من اليهود الأمريكيين.

وقال إنرون ليبرمان، يهودي أمريكي من الذين شاركوا في المظاهرة: "نحن لا نؤمن بوجود إسرائيل ، فنحن نعيش في نيويورك وغالبًا ما نتعرض لمضايقات من قبل أنصار منظمات يهودية إسرائيلية .. في كل مكان نزوره في أمريكا".

وأضاف "لا نفوت فرصة للتعبير عن رفضنا لإقامة دولة إسرائيل"، كما انتقدوا المتظاهرين الدعم الأمريكي لإسرائيل من خلال توفير الميزانيات والدعم الدبلوماسي، وفقا لما ذكرته الصحيفة العبرية.

وبحسب الصحيفة فقد وزع المنظمون خلال الفعالية منشورات وصفوا فيها مدى معاناة الشعب الفلسطيني من جراء سياسات دولة إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة.

كما وزع المنظمون منشورات لإعلام الأمريكيين بالنكبة وتداعياته، ووعود الشباب الفلسطيني بالعمل لتحرير وطنهم من الاحتلال الإسرائيلي.