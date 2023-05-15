أغرب مريض.. نجا من رصاصة في رأسه فأصبح يرى كل شيء بالمقلوب

اكتشاف جديد عن حالة فريدة وغريبة لإصابة دماغ، لم تحدث سوى مرة واحدة في التاريخ.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، تتعلق هذه الدراسة بحالة المريض “m” الذي أصيب برصاصة في رأسه خلال الحرب الأهلية الإسبانية في عام 1938، ولكنه استيقظ وهو يرى العالم يتحرك إلى الوراء.

وبحسب الدراسة الجديدة، فإن المريض M كان يرى الأشخاص والأشياء قادمة من الجانب الآخر، أي أنه كان يرى كل شيء إلى الوراء أو بالعكس، وكان هذا الأمر يمتد إلى حواسه الأخرى مثل السمع واللمس.

وكان المريض M يمكنه قراءة الأحرف والأرقام المطبوعة بشكل طبيعي بالعكس، ولم يتمكن دماغه من تمييز أي فرق بين الاثنين، ويمكن للعالم أيضًا أن يظهر مقلوبًا له، مما أدى إلى إصابته باضطراب عندما يشاهد الرجال يعملون رأساً على عقب على السقالات على سبيل المثال.

أغرب مريض في التاريخ

وتعد حالة هذا المريض حالة فريدة ونادرة، ويتم دراستها حتى الآن لفهمها بشكل أفضل وتوسيع معرفتنا حول عملية الرؤية والتفاعل الحسي في الدماغ.

ومن المثير للاهتمام أن هذا الاكتشاف الجديد يمكن أن يساعد في فهم حالات أخرى من إصابات الدماغ والتحديات الحسية المرتبطة بها.

لكن تثير دراسة حالة مريض M تساؤلات جديدة حول عمل الدماغ وتحديد وظائفه. حيث أن المريض كان يعاني من مجموعة من الأعراض الغريبة بما في ذلك رؤية الألوان غير ملتصقة بالجسم.

ويأتي ذلك في ظل تطور تقنيات الصور الوظيفية للدماغ، التي تسمح للعلماء بمزيد من الإدراك حول كيفية عمل الدماغ. ويتحول الاهتمام العلمي إلى تحليل الأعصاب الأكثر تفصيلاً، مما يساعد في فهم أفضل للدماغ وتحديد وظائفه.