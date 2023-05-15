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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الفلاحين ينعى شقيق النائب محمد أبو العينين

صدى البلد

نعى حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أحمد أبو العينين، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب؛ والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض
 

وقال حسين أبوصدام: "خالص عزائنا للنائب محمد أبو العينين والأسرة الكريمة ورحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى" .
 

وتشيع جنازة أحمد أبو العينين، مدير عام سيراميكا كليوباترا وشقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، غدا، الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.. ويتم تلقي العزاء، الأربعاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
 

وتقدم العاملون بقنوات وموقع “صدى البلد” الإخباري، بالعزاء للنائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة، وطارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، والحاجة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، سائلين الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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