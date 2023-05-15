توسيع نطاق تطبيق منظومة جمع المخلفات من أمام الوحدات السكنية بالإسكندرية

أعلنت شركة نهضة المسئولة عن منظومة النظافة بالاسكندرية عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة لتوسعة نطاق تطبيق منظومة الجمع السكني من أمام الوحدات السكنية لتشمل العديد من المربعات السكنية علي مستوي المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الإدارة العليا للشركة برئاسة المحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة.

ووجهت الإدارة العليا للشركة إدارة العلاقات العامة بتكثيف حملات التوعية للمواطنين في كافة المناطق الخاضعة للمنظومة الجديد بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة.

وأكد أحمد شحاتة رئيس المركز الإعلامي للشركة أن المنظومة تشمل جمع المخلفات من المنبع حيث يقوم عمال الشركة بالصعود إلي الوحدات السكنية لجمع المخلفات بها في توقيتات محددة.

وأشارت الشركة إلى وضع ملصقات علي أبواب العقارات الخاضعة للمنظومة موضح بها مواعيد جمع المخلفات وأرقام مسئولي الشركة للتواصل معهم في أي وقت.

وأكدت إدارة الشركة برئاسة المحاسب حسام الدين إمام أنها تسعي لتطبيق أفضل الأساليب و الطرق لجمع المخلفات وذلك للإرتقاء بمنظومة النظافة بما يليق بمكانة الإسكندرية المحلية و العالمية.