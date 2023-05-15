عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة في دونيتسك بعد ضربات الجيش الأوكراني.. تفاصيل

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أفادت وزارة الطاقة في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن أكثر من 92000 مشترك قد تركوا بدون كهرباء في عدد من مناطق دونيتسك نتيجة قصف القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الطاقة في جمهورية دونيتسك الشعبية، عبر “تلجرام”: "669 محطة فرعية للمحولات و92200 مشترك منزلي في مناطق كييفسكي وفوروشيلوفسكي وكويبيشيفسكي ولينينسكي في عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية ظلت بدون كهرباء”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 20 صاروخًا من راجمات الصواريخ على المدينة في مناطق دونيتسك.

دولة أوروبية تعلن دعم خطة الصين لإنهاء حرب أوكرانيا

من يدير البلاد؟.. سخرية واسعة من زيلينسكي لمحاولته "الهروب من أوكرانيا"

كهرباء دونيتسك القوات الأوكرانية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

450 جنيها انخفاضا.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

انتهى التعويم| الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

مع موجة الهبوط.. سوق الذهب يتجه إلى الأسعار العادلة.. تفاصيل

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

موضوعات متعلقة

دولة أوروبية تعلن دعم خطة الصين لإنهاء حرب أوكرانيا

من يدير البلاد؟.. سخرية واسعة من زيلينسكي لمحاولته "الهروب من أوكرانيا"

منافس جمهوري لـ ترامب.. رون ديسانتيس يستعد للإعلان عن حملته الرئاسية 2024

حرب لا نهاية لها.. قلق في فرنسا بعد قرار ماكرون بشأن أوكرانيا

بسبب الهجوم المضاد.. جنرال بريطاني يحذر أوكرانيا من كارثة

حان وقت العمل .. أمريكا خائفة بشأن تحرك روسيا الجديد

بيان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بعد اتهامه بخيانة الجيش الروسي

لأول مرة.. روسيا تعلن إسقاط صاروخ "ستورم شادو" البريطاني في أوكرانيا

ترشيحاتنا

نقابة المهن الموسيقية تعلن انتهاء أزمة تأخر صرف المعاشات

مشروب إذا تناولته لن يصيبك السرطان أبدا.. تعرف عليه

"العميل المبتسم".. زيارة زيلينسكي إلي لندن تثير غضب البريطانيين

ممنوع تشجيع الزمالك .. روشتة طبيب مخ وأعصاب تثير الجدل على مواقع التواصل

تصدقت على فقير فهل يجوز أن أطلب منه الدعاء.. ومتى يصبح رياء؟

إجراء عاجل من المحكمة العليا الأمريكية بشأن تحرك الديمقراطيين ضد ترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب إذا تناولته لن يصيبك السرطان أبدا.. تعرف عليه

طريقة عمل كريم بورليه بأسهل الخطوات

هل يمكن أن تسبب الرياضة الربو.. مفاجأة صادمة

معلومات صادمة| ما الفرق بين قصور القلب والنوبة القلبية

فيديو

قلبه لم يتحمل الصوت.. وفاة الطفل تميم الفلسطيني بسبب قصف غزة

مش بريئة.. شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. فيديوجراف

اقتحموا الشقة على زوجته وطفلته.. مقتل عامل على يد 3 أشخاص بالمنوفية

البنك المركزي يعلق على صور العملة البلاستيكية فئة 1000 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ