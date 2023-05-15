كارثة في دونيتسك بعد ضربات الجيش الأوكراني.. تفاصيل

أفادت وزارة الطاقة في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن أكثر من 92000 مشترك قد تركوا بدون كهرباء في عدد من مناطق دونيتسك نتيجة قصف القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الطاقة في جمهورية دونيتسك الشعبية، عبر “تلجرام”: "669 محطة فرعية للمحولات و92200 مشترك منزلي في مناطق كييفسكي وفوروشيلوفسكي وكويبيشيفسكي ولينينسكي في عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية ظلت بدون كهرباء”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 20 صاروخًا من راجمات الصواريخ على المدينة في مناطق دونيتسك.