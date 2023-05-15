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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سليمان لوزير الرياضة: أنقذوا عمال الزمالك وأخرجوهم من دائرة الصراع

صدى البلد

وجه أحمد سليمان رسالة الي وزير الشباب والرياضة لانقاذ نادي الزمالك.

وكتب سليمان من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" رسالة إلى  وزير الشباب والرياضة 
أنقذ عمال وموظفى الزمالك محدودي الدخل وأخرجهم من معادلة الصراع التى يسعى القائم على إدارة النادى لإدخالهم طرفا فيها. 
نادى الزمالك غنى بموارده 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر استلام القائم باعمال المدير المالى شيكا من احد المحلات امس بمبلغ ٣ مليون جنيه بالاضافة الى ايرادات الاشتراكات التى تتجاوز ٢٠٠ الف جنيه يوميا

وتابع :" أرجو صدور توجيه للقائم باعمال المدير التنفيذي بتوجيه ايرادات النادى لدفع مرتبات وأجور العمال والموظفين واعتبارها أولوية قصوى وتحميل القائم باعمال المدير التنفيذي المسؤولية فى حال عدم تنفيذ ذلك

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