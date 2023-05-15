سلاح فتاك.. روسيا تطور صواريخ نووية تطلق من البحر "لا يمكن إيقافها"

تعمل روسيا على تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات تحت الماء قادرا على تدمير الإمكانات العسكرية والاقتصادية للعدو من خلال ضرب منشآتها الحيوية من البحر، وفقًا لصحيفة “إزفستيا” الروسية.

ونقلت صحيفة “إزفستيا” الروسية، عن مصادر بوزارة الدفاع، قولها إن العمل جار لبدء تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يطلق من الغواصات.

وتتولى البحرية الروسية قيادة واحدة من أكثر أساطيل الغواصات تنوعًا في العالم. بعضها قادر على حمل صواريخ باليستية برؤوس نووية، الأمر الذي تعتبره موسكو مفتاحًا لردعها الاستراتيجي.

وتعمل روسيا على تحسين أسطولها من الغواصات منذ غرق كورسك في عام 2000.

وفي يوليو 2017، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سياسة جديدة بشأن العمليات البحرية حتى عام 2030، والتي تسلط الضوء على تحسين قدرات البحرية الروسية ودورها الاستراتيجي والتشغيلي المتطور.

وتشير السياسة إلى أن البحرية الروسية تتمتع “بمستوى عالٍ من الاستعداد للعمليات، بما في ذلك الضربات على أهداف معادية بالغة الأهمية”.

ومع تطوير أسلحة عالية الدقة، تواجه البحرية هدفًا نوعيًا جديدًا: تدمير الإمكانات العسكرية والاقتصادية للعدو من خلال ضرب منشآتها الحيوية من البحر.

ووفقًا لصحيفة إزفستيا، فإن الصاروخ الباليستي عابر للقارات الجديد تحت الماء، والذي يقال إنه في مراحل مبكرة للغاية من التطوير ، سيحل في النهاية محل “RSM-56 بولفا”.

ونقلت الصحيفة عن القائد العام للقوات البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يفمينوف قوله في وقت سابق إن الصواريخ الجديدة يجب أن تكون قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة لأي عدو، مع توفير دقة عالية ونطاق طيران متزايد من مناطق نائية.

وقالت مصادر بوزارة الدفاع الروسية للمنافذ الإخبارية، عند اكتمالها، ستصبح السلاح الرئيسي للجيل المستقبلي من الغواصات الاستراتيجية.

ووفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، فإن صاروخ بولافا الذي يتم إطلاقه من الغواصة، والمصمم لحمل رأس حربي نووي، يعد حاليًا مكونًا أساسيًا في القوة النووية الاستراتيجية لروسيا في المستقبل.

وتم تصميم صواريخ بولافا ليتم نشرها على الغواصات الروسية من طراز بوري التي تعمل بالطاقة النووية، والتي يمكنها حمل ما بين 12 و 16 صاروخًا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في نوفمبر 2022 إنها أطلقت صاروخ بولافا في شمال البحر الأبيض بحمولة وهمية كجزء من اختبار لغواصة من طراز بوري.