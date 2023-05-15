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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

3.5 مليون أرملة.. المجلس القومي: أصبح لدينا وعي مجتمعي بقضايا المرأة| فيديو

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أكدت الدكتورة لبنى خيري عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، أنه خلال رمضان يتم تقسيمهم الى لجان متخصصة بـ لجنة الإعلام، سواء كانت "لجنة إعلانات، الأعمال الدرامية والبرامج".

وأضافت "خيري"، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي تقدمه الإعلامية "دينا رامز"، أن اللجنة تقوم بتحليل كل الأعمال بشكل علمي، و ذلك بمشاركة عدد من الطلبة المتدربين من كليات الإعلام للإستفادة.

وأشارت عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إلى أنه يتم المشاركة بالآراء المختلفة عن مختلف المحتويات الإعلامية، وتجميعها ومقارنتها بالتحليل الذي تم إرساله، ورصد المؤشرات الأولية والنهائية للتقرير.

وأوضحت "خيري"، أن البطولات النسائية هذه السنة زادت مقارنة بالسنوات السابقة، معبرة عن سعادتها بالوعي بالقضايا المختصة بالمرأة، و الخروج من الصورة النمطية للأعمال الدرامية المكررة كل سنة، معقبة: "بدأنا نسير في الاتجاه الصحيح".

3,5 مليون أرملة

وعن رأيها بنتيجة الاستفتاء، قالت إنها كانت لصالح "منى زكي" في السباق الرمضاني ومسلسلات القضايا المختصة بالمرأة، قائلة : "لأول مرة يكون فيه كلام عن المعاناة اليومية للأرملة اللي بتحاول تشوف حق ولادها والوصاية على المال..خاصة أننا 3,5 مليون أرملة"، مشيرة إلى أن تعاطف النساء معها في مسلسل “تحت الوصاية” و وجود حالات مماثلة في كل أسرة . 
 

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