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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نكبة فلسطين.. أستاذ تاريخ: يجب زيادة الوعي التاريخي لشبابنا

يوم النكبة
يوم النكبة

تحدث الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ، عن الذكرى الـ 75 ليوم النكبة في فلسطين .

 

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وقال جمال شقرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  هناك حالة من عدم الوعي التاريخي لدى الكثير من الشباب ومن الضروري زيادة الوعي بتاريخ مصر والمنطقة ".

 

 وأضاف جمال شقرة :" هناك حالة استهداف لتاريخنا بالتزوير والتشويهـ وهذه الأمر مشكلة علينا جميعا أن نتكاتف لزيادة معدلات الوعي التاريخي ".

 

 وتابع جمال شقرة :"  المخطط الصهويني استهدف أرض فلسطين وفي يوم النكبة عام 1948 نفذت إسرائيل مخططتها ".

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