نكبة فلسطين.. أستاذ تاريخ: يجب زيادة الوعي التاريخي لشبابنا

تحدث الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ، عن الذكرى الـ 75 ليوم النكبة في فلسطين .

وقال جمال شقرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" هناك حالة من عدم الوعي التاريخي لدى الكثير من الشباب ومن الضروري زيادة الوعي بتاريخ مصر والمنطقة ".

وأضاف جمال شقرة :" هناك حالة استهداف لتاريخنا بالتزوير والتشويهـ وهذه الأمر مشكلة علينا جميعا أن نتكاتف لزيادة معدلات الوعي التاريخي ".

وتابع جمال شقرة :" المخطط الصهويني استهدف أرض فلسطين وفي يوم النكبة عام 1948 نفذت إسرائيل مخططتها ".