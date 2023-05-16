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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: إعادة النظر في رواتب الفرق الطبية يدعم تحسين أوضاعهم المعيشية

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

قالت النائبة الدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدولة بدأت  في إعادة النظر لقيمة أجور الفرق الطبية وظهر ذلك من خلال تشكيل لجنة بوزارة الصحة، مهمتها تحسين أوضاع الأطباء في كافة جوانب العمل.

 

أداء جيد للأطباء وتفرغ كامل

 

و أضافت “ الألفى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن وجود تكليف رئاسي بإعادة النظر ومراجعة الأوضاع المادية للفرق الطبية، بالطبع يهدف إلى منح الطبيب مقابل مادى جيد يمكنه من تلبية احتياجاته المعيشية علي الأقل الأساسية، وبالتالي يسهم ذلك الأجر في إيجاد أفضل أداء للفرق الطبية من حيث الوقت الكافى للعمل، معقبا “ مرتب كويس هيوفر وقت كتير للأطباء خاصة من يبحثون عن العمل في الأماكن الخاصة”.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن اللجنة التي تم تشكيلها بوزارة الصحة، تعمل أيضا علي توفير بيئة آمنة للفرق الطبية سواء كان ذلك في الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة أو فيما يتعلق بمواجهة أشكال التهديد والإعتداءات التي يتعرض لها الأطباء خاصة حال وجود شكاوى من المرضي.

وأستطردت النائبة : كما تعمل هذه اللجنة علي تحسين أوضاع الأطباء فيما يخص تأهيلهم وإطلاعهم علي أحدث أساليب وبروتوكولات العلاج وتوحيد مصدرها، فضلا عن وضع كادر مادى مناسب، ومن المقرر تشكيل لجنة أخري تناقش كافة هذه الأمور لصالح دعم التمريض.

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وأختتمت البرلمانية حديثها، بالتأكيد علي قرب موعد صدور قانون المسؤولية الطبية والذي توجد مطالب عدة بإقراره نظرا لأهميته بالنسبة للفرق الطبية.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، رسالة شكر وتقدير لجميع أعضاء هيئة التمريض، على كل ما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى من الجودة ودورهم الإنساني الذي يؤدونه في مراحل العلاج المختلفة، وذلك بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للتمريض.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الإثنين، في احتفالية اليوم العالمي للتمريض، والتي نظمتها النقابة العامة للتمريض، بحضور رؤساء الهيئات وممثلين عن مؤسسات الدولة المختلفة، والنقابات المهنية، وعدد من فرق التمريض بجميع المحافظات.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض التطويرات التي يشهدها ملف التمريض داخل المنظومة الصحية في مصر، مؤكدًا أن هناك تكليف من  رئيس الجمهورية بإعادة النظر ومراجعة الأوضاع المادية للفرق الطبية ومن ضمنها فرق التمريض، وهو ما يتم دراسته حاليًا لوضع مقابل مادي يلائم الجهد المبذول من الفرق الطبية، فضلاَ عن الدعم والتقدير المعنوي لهم.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير لفت إلى إضافة تخصصات جديدة للتمريض خلال الفترة الأخيرة، كما تم تشكيل مجموعة عمل لتحديث ومراجعة مناهج الطلاب بمدارس التمريض والمعاهد الفنية التابعة بوزارة الصحة، مشيرًا إلى إضافة 20 ألف عضو تمريض سنويًا للمنظومة الصحية من خلال تلك المنشآت التعليمية، بالإضافة إلى خريجي كليات ومعاهد التمريض بالجامعات المصرية.

الفرق الطبية وزارة الصحة مجلس النواب الصحة الأطباء قانون المسؤولية الطبية

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