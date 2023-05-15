مدير النشاط الرياضي: مجلس الإدارة وراء نجاحات فرق الأهلي الرياضية

قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بلقب دوري السوبر للمحترفين خطوة تحسب لمنظومة الفريق بالكامل، بعد مشوار حافل خلال الموسم الجاري.

وأوضح أن الفريق توج بأحد أهم الألقاب خلال الموسم الجاري، وهو ما يؤكد أن «رجال سلة الأهلي» يسير على الطريق الصحيح نحو الاستمرار في حصد البطولات.

وأضاف أن مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وراء نجاحات فرق الأهلي الرياضية، بعد أن نجح في توفير كافة ما يلزم من معسكرات وتعاقدات ومتطلبات الأجهزة الفنية، بخلاف تهيئة الأجواء للجميع من أجل التفرغ للمنافسة على البطولات.

وشدد العوضي على أن إنجاز «رجال السلة» بتحقيق لقب دوري السوبر يرفع طموحات مسؤولي النادي والجماهير نحو الحصول على لقب بطولة إفريقيا التي تقام خلال الأيام القادمة في رواندا.