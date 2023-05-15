المحلة يعلن تكوين فريق الأمل للاستفادة من عناصره الشابة

قرر مجلس إدارة شركة الكرة بنادى غزل المحلة برئاسة أسامة خليل تكوين فريق الأمل من لاعبي قطاع الناشئين بالنادي تحت أشراف محمد جنيدى مدير القطاع، ومن المنتظر أن يضم الفريق 22 لاعبًا من أفضل العناصر الموجودة في فرق القطاع بهدف تجهيزهم لتصعيد العناصر المميزة للفريق الأول والاستعانة بجهودهم بعد انتهاء مسابقاتهم.

ومن المقرر أن يخوض فريق الأمل أولى مبارياته الودية أمام نظيره فريق منوف أحد أندية الدرجة الثالثة بعد غد الأربعاء، بحضور الجهاز الفني للفريق الأول لمتابعة اللاعبين عملياً والوقوف على مستوياتهم ومدى امكانية تصعيدهم في المرحلة المقبلة.