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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب فريق كرة السلة بالأهلي: السوبر دفعة كبيرة قبل نهائيات بطولة إفريقيا

صدى البلد

 

 قال إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي، إن لقب دوري السوبر للمحترفين الذي حصده الفريق على حساب الاتحاد السكندري يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق بالموسم الجاري.

وأوضح أن مشوار الفريق نحو اللقب كان حافلًا بالمحطات الصعبة، والتي نجح الجميع في تخطيها بفضل العزيمة والإصرار على حصد البطولة، التي تعتبر واحدة من أهم بطولات الموسم.

وأضاف أن لقب دوري السوبر يمنح اللاعبين دفعة كبيرة قبل نهائيات بطولة إفريقيا التي تقام في رواندا، ويزيد من الإصرار على بذل كل ما يمكن من أجل الفوز باللقب.

وحقق «رجال سلة الأهلي» الفوز على الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 69-62، ثم خسر المباراة الثانية بنتيجة 80-62، ثم حسم المباراة الثالثة لصالحه بنتيجة 67-58، قبل أن يحسم المواجهة الرابعة بنتيجة 72-70 واللقب لصالحه.

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